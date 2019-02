İki kadın

ONURSUZ bir kadın sırf para için soysuz bir adamın koynuna girer, evlenir.

Görkemli bir evde bir eli yağda, bir eli balda.

Helalinden kazanılmamış parayla kraliçeler gibi yaşadığını zanneder.

Alnı kara, kapkara!

*****

Başka bir yerde onurlu bir kadın sevdiği erkekle evlenir.

Sade bir düğün, gelinlik bile kiralık.

İki oda bir mutfak.

Kıt kanaat yaşar kimseye gebe kalmadan!

Alnına her sabah dua koyar kocası!

*****

Onursuz kadın çocuk doğurur, hırsız kocasının mirasına mahsuben!

O çocuğa nasıl bir soyadı bıraktığını düşünmeden!

Sadece yediğine bakar giydiğine, attığı havaya!

En pahalı markaları seçer.

Bütün çirkinliklerini parayla örter de böyle kadınların insanlığın ruhundaki onursuz halini melekler kaydeder.

*****

Onurlu kadın her şeyi kalbiyle yapar, çocuk doğurmayı da.

Kendi bütçesine uygun giysileri seçer, bazen semt pazarına gider.

Hevesini kursağında taşır, kimseye belli etmez.

Buzdolabı ayda bir kez dolar ama yedikleri Allah lokması, hepsi helal.

*****

Onursuz kadının duyduğu para sesidir.

Bir de dalkavukların sesi.

Başka insanların hakkını domuz gibi yer, yanındaki domuzlarla birlikte!

Onurlu kadın kendi çocuğu ağlarken bile, komşunun çocuğunun sesini duyar.

Doymadan kalktığı sofralar başkaları da doysun diyedir.

*****

Onursuz kadınlar soysuzluğun ilham perisidir.

Para için her şeyi yapanlar, popüler olmak için neler yaptıklarını izlediğimiz soysuz kadınların kan kardeşidir.

Paralı ve şöhretli bir erkek gördükleri zaman, kameraların içine düşenlerin nasıl yükseldiklerini görebiliyoruz.

*****

Magazin dünyası böyle kadınları sever.

Bizler onurlu kadınların mücadelesini hayranlıkla izleriz.

Hala otobüs duraklarında bekleyen, hala sevginin üstünlüğünü gösteren.

Onlar bu ülkenin cennet anaları.

*****

Onursuz kadınlar bütün günahlarını saklasalar da, bütün çirkinlerinin kaydını parayla sildirseler de.

Meleklerin kayıtlarını ne yapacaklar?

Her annenin ayağında altında değilse cennet. Bir sebebi var!

BİR ÖLÜM DAHA!

Adamın biri, sevgilim intihar etti dedi, kadının başındaki darp izlerini "Kusturmaya çalışırken klozete vurdu" şeklinde tanımladı.

Sağlık görevlilerini 40 saat sonra çağırdı.

Adli Tıp kararı; Düşme çarpma değil, kadının başına sert cisimle vurma.

Bütün bu delillere rağmen yerel mahkemenin verdiği 25 yıllık cezayı Yargıtay bozdu.

"Kasten yaralamadan 8 ile 12 yıl ceza verilmeliydi!" Böyle bir karardan sonra o kadının annesi de ölmüştür emin olun!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kendinle barışık ol.

Karşındaki insanın gözlerine bakarak konuş.

Huzurevine git.

Sağlık için yürü.

Gülü solmuş bir akşam

Yollara vurdum acımı

Hiç ayrılmadım senden

Ayrılık aşkın devamı

Bizim yolumuz belli

Biz iki can iki yemin

Aşk seveni bağışlar

Hem sevdim

Hem çok özledim

Kanadıkça büyür

Ölümsüz aşklar

Bu kaderi senle

Birlikte yazdık

Bizi ayrılıkla

Korkutamazlar

Ölümden korksaydık

Aşık olmazdık

Hakkı YALÇIN