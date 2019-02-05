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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
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  • 05 Şubat 2019, Salı

Mahsuben!

BAŞAKŞEHIR'İN ligde arayı açmasıyla, doğru yapılanmanın yanlışlara karşı gösterdiği gerçeklerin dışa vurumu belirginleşiyor.
Ama Başakşehir için tehlikenin büyüdüğünü de söylemek zorundayım. Üç sezondur ligin ikinci yarısında sırtından vurulmasına mahsuben!
***
Başakşehirli Visca'nın bu topraklardaki en özel futbolcu olduğunu beyan ederken, saha ortasında "fosili bulunan" yabancıları getirenlerin ipliğinin pazara çıkarılmasını diliyoruz.
Slimani'nin arkasındaki menajere mahsuben!
***
Fenerbahçe'nin iki maç üst üste kazanmasıyla gelen havanın bozulmamasını dilerken, yanlışların tamamen doğrulacağı günleri bekliyoruz.
"Fenerbahçe'nin adı bile o karanlık tünelden çıkmak için yeterli sebeptir" derken, yaratılan festival havasını reddediyoruz!
Harcanan çuvalla paraya mahsuben!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya bakarken, "iki sezondur içi boşaltılan takıma harika bir futbol sanatçısı geldi" diyoruz.
Ondaki sezgi ve yeteneğini alkışlarken, sahaya yayılan sıcaklığını da işaret ediyoruz.
Ondaki sempatik duruşa mahsuben!
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Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe formasını öperken, "Beşiktaş formasını öpmedim" demesindeki tavrı ucuz ve çirkin bulduğumuzu haykırıyoruz.
Barındırdığı ruhsal terbiyesizliğine mahsuben!
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