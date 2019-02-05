BAŞAKŞEHIR'İN ligde arayı açmasıyla, doğru yapılanmanın yanlışlara karşı gösterdiği gerçeklerin dışa vurumu belirginleşiyor.
Ama Başakşehir için tehlikenin büyüdüğünü de söylemek zorundayım. Üç sezondur ligin ikinci yarısında sırtından vurulmasına mahsuben!
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Başakşehirli Visca'nın bu topraklardaki en özel futbolcu olduğunu beyan ederken, saha ortasında "fosili bulunan" yabancıları getirenlerin ipliğinin pazara çıkarılmasını diliyoruz.
Slimani'nin arkasındaki menajere mahsuben!
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Fenerbahçe'nin iki maç üst üste kazanmasıyla gelen havanın bozulmamasını dilerken, yanlışların tamamen doğrulacağı günleri bekliyoruz.
"Fenerbahçe'nin adı bile o karanlık tünelden çıkmak için yeterli sebeptir" derken, yaratılan festival havasını reddediyoruz!
Harcanan çuvalla paraya mahsuben!
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Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa'ya bakarken, "iki sezondur içi boşaltılan takıma harika bir futbol sanatçısı geldi" diyoruz.
Ondaki sezgi ve yeteneğini alkışlarken, sahaya yayılan sıcaklığını da işaret ediyoruz.
Ondaki sempatik duruşa mahsuben!
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Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe formasını öperken, "Beşiktaş formasını öpmedim" demesindeki tavrı ucuz ve çirkin bulduğumuzu haykırıyoruz.
Barındırdığı ruhsal terbiyesizliğine mahsuben!
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