Hain ticaret!

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. "Denetimlerde 1825 ürünün etiketiyle oynandığını ve gramajının azaldığını tespit ettik." Ticaretin ön yüzü kazık!

Arka yüzü ahlaksızlık!

Bunların ifşa edilmesi gerekiyor.

O utanmazları tanımak hepimiz hakkı.

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Etiketiyle oynanan 1825 ürün, yani neredeyse yediklerimizin hepsi.

Marketlerin hain yapılanması!

Haram o kadar tatlı ki, posası çıkmış ruhlarını bile etiketliyorlar.

Vicdanları hasıraltı eden zulüm endüstrisi. Ve her gün biraz daha insan olmaktan çıkanların soysuz gösterisi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı çaresizliğin dışa vurumu;

"Kesilen cezalar ürün başına 70 bin lira. Bunu 10 katına çıkarma yetkimiz var ama bu sadece Reklam Kurulu'nda olabiliyor." Ahlaksız ticareti bu çaresizlik de körüklüyor. Ürün başına 70 bin lira cezayı göze alanlar, o cezanın bilmem kaç katını vatandaşını kazıklayarak ödeştiriyor zaten.

O yüzden Halk Yasası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıklayan Sayın Bakan, bu cezaların 10 katına çıkması için gerekli kurulları da harekete geçirmelidir!

Yoksa bu ahlaksızlar dişlerini vatandaşa geçirmekten asla vazgeçmeyecekler!

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İkinci mesele! Etiketle oynamak insanın ömrüyle oynamaktır.

Bunlara sadece para cezasının yetmediği ortadayken, hapislerdeki insanların onlardan daha ahlaklı olduğunu söylemeye gerek duymuyorum.

O yüzden ahlaksızlığın ağır bir bedeli daha olmalı. Hapis gibi!

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Toplumun da bu konuda hataları olduğunu düşünüyorum.

Kendilerine yapılan soyguna karşılık duruyorlar. Aldıkları mamulleri ve etiketleri sorgulamıyorlar.

Dolar kurundaki artışı bahane edenlere, "dolarla birlikte sizin insanlığınız da düştü galiba!" diye haykırmak gerekirken, kasalardaki fişleri bile kontrol etmeyenler var.

Üstelik satılan mamullerin sağlık sorunu da caba!

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Son sözümüz, ilk sözümüzdür!

Çocuklarına haram lokma yediren.

Oyun içinde oyun çeviren, ruhunu nakde çeviren.

Namussuzluğu adisyona eklenen!

Adam değildir.

Şeytanın emrine amade olan.

Para bulamazsa başkalarının hayatını çalan. Şerefsizlikle samimi olan!

Adam değildir.

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İnsan olduğumuzu anlamak için vicdanımızı sorgulamak yeter.

Ticaret insanlıktır ve her şeyden önce namustur, haysiyettir.

Böyle soysuz ticaretle beslenen kim varsa, bırakın adamlığı insan bile değildir.

SİVRİ ZEKA!

Teknoloji 2020 yılından itibaren piyasaya sokulacak olan kaza yapmayan otomobiller geliştiriyor. Burada "yapay zeka" devreye giriyor. Böyle otomobillerle İstanbul'daki sürücüleri düşünmek bile istemiyorum. "Kaza yapmayacak otomobili bile yoldan çıkaracak kadar "sivri zekaya" sahip olanları.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara kumbara alışkanlığı getir.

Bitki çayı iç.

Marketleri sorgula.

Sıcak havalara aldanma.

Sönmüş kalbinizin

Son ışıkları

Aleve benzerdi

O gözleriniz

Kendi dünyasında

Şarkılar artık

Her dinleyişte beni

Çok özlerdiniz

Yıllar sizi yormuş

Yaralısınız

Belki gönlünüze

Perde çektiniz

Hatırladım sizi

Gözlerinizden

Bir zamanlar beni

Çok sevmiştiniz

Hakkı YALÇIN