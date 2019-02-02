Şiddet!

KADIN kızıyla birlikte diz çöktürülmüş halde.

Karşılarında iki maskeli adam ve ellerindeki silahları kadına doğrultmuş.

İki erkek (!) bir kadınla bir kız çocuğuna güçlerini böyle gösteriyor.

Bu sahne; televizyondaki diziden gözüme çarpan ucuz kabadayı sahnelerinden biri.

Toplumu bozmanın her halinin sergilendiği dizilerin gurur sahnelerinden!

Kadınla erkek "Çarpışma"sı böyle oluyor işte!

Kadın dövmenin hatta öldürmenin erkeklerine tiryakilik yaptığı bir ülke, bunun gururunu yaşayacağına utancını hissetsin.

Çünkü dizilerdeki insanların gözlerindeki terör ifadesi, sokaktaki terörist kadar tehlikelidir.

*****

Şiddet televizyonların en aciz gösterisi haline gelmişse orada yeni bir dünya kurulmuştur.

O dünyanın adaleti de yoktur asaleti de.

O yüzden böyle bir ülkede kadın ve çocuk kayıpları sebepsiz değildir!

Sokaklarda avını koklayan ve kalbi kasıklarında atan erkeklerin çoğalmasının sırrını da eşelemeye gerek yoktur!

Bilinç altına verilen emirleri harfiyen uygulayanlar tetikte bekliyor çünkü!

*****

Televizyonlar istemediğimiz kadar "ucuz kabadayı" üretti de neden bir tane bile Sadri Alışık üretmedi?

Zarafeti ipe çektikleri için mi?

Yoksa kadınları katletmenin toplumsal getirisi de bol olduğu için mi?

Not: Bu ülkenin senaristleri kabalığa başkaldıranı değil kadınlara saygıya kaş kaldıranı sevdi.

*****

İnsan olan için nefret bile nezaket bilinir.

Bunun adına terbiye denir.

O yüzden eski güzellikleri kayıp ilanlarında göremiyorsak onlar kayıptan sayıldığı için değil.

Bütün renkleri ve değerleri kire bulaşmış bir dünyada bizim siyah beyaz tutkularımız ayıptan sayıldığı içindir.

O yüzden bu kirli denizlerde boy veriyor o filmler ve kabadayı starlar!

Dizi dizi!

*****

Cehennemde iğne atsan yere düşmez!

"Erkek bolluğundan!" Neden mi?

Vicdanını ve zarafetini terk edip, silaha ve şiddete sığınan erkeklik kaybolduğundan!



CEM ÖZER-SİNAN ÇETİN!

Magazin muhabirleri Sinan Çetin'e, Cem Özer'le ilgili polemikleri soruyorlar.

Bu meseleyi bırakıp Sinan Çetin'e oğlunu sorsunlar.

Hani alkollü vaziyette sürdüğü Porsche otomobiliyle polis memurunu öldürüp serbest bırakılan oğlunu.

"Allah kimseyi evladıysa terbiye etmesin ama parası olanların adaletine ne diyorsunuz Sinan Bey?" falan diye.

"Nazar etmeyin ne olur, çalışın sizin de olur" falan diyecektir.

Cem Özer'le olan polemiğine gelince.

Ben Cem Özer'e inanırım!

Aksidir, sivri dillidir ama kesinlikle Sinan Çetin'den dürüsttür.

MUTLULUĞUN TAKVİMİ

Bilgi sahibi olmadan fikir yürütme.

Giymediğin eşyayı ihtiyacı olana ver.

Belgesel izle.

Askere mektup yaz.

Biliyorum

Yarasına tuz basıyor

Yüreği yangın yeri

Duyuyorum

Nefretiyle süslüyor

Kurduğu cümleleri

Ne yapsa silemiyor

İzlerimi

Özlemiştir

Benim deli hallerimi

Özlemiştir

Cam kırığı gözlerimi

Ardımdan kahretse de

Çoktan alıştım dese de

Aşkımı inkar etse de

Özlemiştir özlemiştir

Hakkı YALÇIN