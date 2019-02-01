AK Parti ve CHP

PARÇALAR bütünü temsil eder!

AK Parti'ye bakıyorum.

Seçime tam takım hazır!

Seçmenlerin ayağına gitmeyi ilke edinmiş bir partinin yıllardır seçimleri niye kazandığını sorgulamaya gerek yok.

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CHP'ye bakıyorum.

Sorgulamak başka kargaşa başka!

Aday belirleme konusunda bile çaresiz bir görüntü!

Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür!

Bir partinin başında "yenilmekten" keyif alan ama zerre kadar kendini "yenilemeyen" biri varken, oturduğu yerden seçimi kazanma hayallerinin suya düşmesinden doğal ne olabilir!

CHP eldekileri bile kaybetmek gerçeğiyle karşı karşıyaysa, bu kadar çaresiz bir seçim hedefi olabilir mi?

Sorunun cevabı içinde saklı!

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"Ben zaten ikinci partiyim, bu bana yeter" diyerek konum belirleyenler için, sadece "navigasyona" güvenmekle yol bulunmaz!

Bazen yayan yürüyeceksin, tepeleri aşacak, kapıları çalacaksın.

Sana oy vermesini istediğin insanlarla göz hizasına geleceksin!

Eğer bunları yapamıyorsan!

Adam gibi yenilgiyi kabullenip köşene çekileceksin ve koltuğunu senden daha iyi görev yapabilecek olanlara teslim edeceksin!

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2013 yılında yazdığım bir yazının final cümlesi.

"Politikadan anladığım bir şey varsa CHP'den bir şey anlamadığımdır!" H H H

Delinin biri, ellerini dürbün yapıp bir çivi deliğine bakmaktadır.

Psikoloğu da aynı hareketi yapar ve deliğe baktıktan sonra sorar.

"Ben de baktım bir şey göremedim.

Sen niye bakıyorsun?" Delinin cevabı hazırdır.

"Ben yıllardır bakıyorum bir şey göremiyorum. Sen bir bakışta nasıl göreceksin." H H H

Not: Yukarıdaki kıssadan hisse CHP'ye yıllardır gözü gibi baktıkları halde bir şey göremeyenlere ithaf edilmiştir.

KIRIN ŞİFREYİ

Geçmişte yaptıklarının hesabını bile vermeyen bazı adamların hala politikayı bırakmayışı, suç mahallini seven katilleri hatırlatıyor bana. Ya da soyduğu yeri bir daha soymayı ilke edinen harisliği!

Bir gün özgür olmaya karar verirseniz, başkalarının hayatına müdahale etmekten vazgeçmekle başlayın işe.



KÖTÜLÜK!

İyi insanların ceplerini boşaltın yürek zenginliği çıkar. Kötü insanların ceplerinden para çıkar, bıçak çıkar, haram çıkar. Mazeretleri hazırdır. "Aman canım ne çıkar! Biz de deriz ki; "sizin gibilerde can çıkar huy çıkmaz!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Cam kenarını çiçeklerle süsle.

Vapurla yolculuk yap.

Toplu taşıma araçlarında büyüklere yer ver.

Civcivi avucuna al.

Bu ayrılık kim bilir

Bizden neler alacak

Bu yangın gecelere

Alışana kadar

Anılar her fırsatta

Kapımızı çalacak

Yeni bir hayata

Karışana kadar



Yarım kalan aşkların

Hikayesi çok derin

Suç ortağı olduk biz

Verdiğimiz sözlerin



Bu aşkın adı yaralı

Dilim hala dualı

Bir daha ne zaman

karşılaşır

İki kadersiz sevdalı

Hakkı YALÇIN