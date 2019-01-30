Kader mahkumları

LÖSEMİ hastası kız çocuğuna hayat vermek için ayağa kalkan kader mahkumlarını gördükten sonra, kendimi onlara borçlu hissettim.

Alkollü sürdüğü lüks cipiyle polis memurunu öldüren zengin züppeler sokakta gezerken.

Hapishanelerdeki binlerce mahkumun günahlarını kadere yüklemekten başka ne yapabiliriz?

Bu yazıyı onların zengin vicdanlarına mahsuben yazdım.

Hapishanelerdeki insanların çoğunun, sokaktaki insanlardan daha masum olduğuna inandığım için.

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Karanlıkların aydınlığa ihtiyacı vardır.

Hapishanelerdeki insanların da affedilmeye belki.

Kader mahkumlarına karşı bir tarafım yaralıdır hep.

Suç tezgahını açan düzeni bildiğim için belki.

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Herkes dalının kırıldığı yaştadır, taşıdığı yaranın iziyle.

Onlar asla saklanmazlar.

Adam gibi bir gün görememişlerdir dünya gözüyle.

Suçlu damgası yemişlerdir bir kez.

Ne yapsalar aklanmazlar.

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Kötülükler iyi insanlar için bir "anlıktır!" O bir anlık gafletin bedelinin ağır ödendiğini elbette biliyorum.

Bağışlanmanın erdem olduğunu da.

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Bir ülkede hayat adil dağıtılmıyorsa, kaderin suçlularına dağıtılması gereken bir af gerçeği vardır.

Kendi çocuğuna tecavüz eden alçakların değil, uyuşturucu kaçakçılarının değil, namussuzların hiç değil.

Sadece kader mahkumlarının.

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Geçmişin yüreğine su serpmeyi onlardan çok kim ister?

Çaresizliğin tarifine mayalanan insanların, hayata yeniden bağlanması için pişmanlıktan daha değerli ne olabilir?

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Suça teşvik eden bir toplum gerçeği önümüzde duruyorsa.

Dünyayı nakit hayata çevirenlerin, oyun içinde oyun çevirenlerin sokaklarda boy gösterdiği bir ülkede, kimin alacaklı, kimin borçlu olduğunu hesaplarsak.

Hepimizin kader mahkumlarına bir borcu vardır belki.

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O hapishane duvarlarını hiç kimse tek başına örmemiştir çünkü.

MEVZU-BAHİS!

Loto oynamıyor, piyango bileti almıyorum.

Bu biletler benden aldıklarını geri vermedi ki onlara bir şans daha vereyim!

Üstelik helal kazanılmış paramla "enayi" damgasını yiyerek!

OLMAZ AMA!

En korktuğum şey!

Kadınları döverek öldürenler, çocuk sapıkları ve hayvanlara işkence edenler, uyuşturucu kaçakçıları ya ölmeden önce organlarını bağışlarsa!

Olmaz ama! Ya olursa!

Mutluluk Takvimi



Işıkları söndür sokağını izle.

Çocukları sömestrin keyfini yaşat.

Satranç oyna.

İndirimli satış oyununa gelme.

Biliyorum

Yarasına tuz basıyor

Yüreği yangın yeri

Duyuyorum

Nefretiyle süslüyor

Kurduğu cümleleri

Ne yapsa silemiyor

İzlerimi



Özlemiştir

Benim deli hallerimi

Özlemiştir

Cam kırığı gözlerimi



Ardımdan kahretse de

Çoktan alıştım dese de

Aşkımı inkar etse de

Özlemiştir özlemiştir

Hakkı YALÇIN