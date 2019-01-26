HAKKI YALÇIN
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Bir adam
Semt pazarlarına akşam çökünce ezik domatesleri sebzeleri toplardı.
Üstünü başını toplardı karşısına biri çıktığında.
Kimseye boyun eğdiğini hatırlamam, el etek öptüğünü de.
***
Bir adam tanırdım, bütün çiçeklerin adını ezbere bilirdi.
10 parmağında 10 karanfil.
Çocukları hastalanınca kolundaki saatini satardı ilaç parasına.
Kimseyi satmazdı en dar gününde bile. Bir demli çayla huzur bulurdu.
Kendi kendine konuşurdu bazen, mutlaka duyan olurdu.
Allah'tan başka kimseden korktuğunu görmedim.
Kimsenin malına mülküne göz dikmezdi, bir küçük sandal hayali vardı da; "yaşayamadıklarım öbür dünyaya kalsın" derdi.
***
Bir adam tanırdım yoksuldu ama gönlü gani adamdı.
Hep aynı gazeteyi okurdu, gözünden okurdu insan olanı.
Aklının duvarlarına yazardı isyanlarını. İnsan onurunu hiçbir şeye değişmezdi.
Parası olmazdı da parasız adamların dostu olurdu.
Adam olmayanların davetlerine bile tenezzül etmedi hiç.
***
Bir adam tanırdım, su küçüğündü onun için söz büyüğün.
İnce boyunlu sürahilerden su içtikten sonra, "ölmüşlerinin ruhuna değsin" derdi. İki gözü iki siyah üzüm.
Dünyanın yağmurunu akıtırdı da gözlerinden, "şarkıların hüznünden" derdi.
Hep aynı şarkıyı söylerdi güneş batınca. "Söyleyemem derdimi..."
***
Yaşlı bir atın terkisinde, kendi meleğinin göğsünde öldü.
Yoksulluk içinde yaşadı da omuzlar üzerinden hayattan alacaklı gitti.
Ülkenin neresine giderseniz gidin, o adamın hikayesini anlatan birini bulursunuz.
Çünkü böyle adamların tanımı her dilde aynıdır.
Onlar ne inancı sömürürler, ne şarap mahzenlerinden gazetecilik yaparak paraya taparlar!
Ne haramın kitabını yazarlar, ne Atatürk'ün sırtından geçinmenin kitabını!
Teselli ve gurur
Deniz Kuvvetleri'nin iki onurlu askeri Balyoz sanığı olarak 3.5 yıl yok yere hapiste yattı.
Hasan ve Hüseyin Hoşgit kardeşler şimdi hukuk mücadelesini sürdürürken, kendilerini yargılayan hakimlerin ve Mehmet Baransu'nun duruşmalarına gidiyorlar.
Açıklamalarını okudum.
"Yüzümüze bakamıyorlar!" Onurlu insanları teselli eden en önemli gerçektir insanlık.
Medyayı ve yargıyı kullanan o zalimlerin "başlarının eğik olması bile" onlara yetiyor.
Nice onurlu askerin sahte delillerle hapislerde yatmasının bedeli bu dünyada hiçbir cezayla ödenmeyeceği halde!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kendine yakıştıramadığını başkasına yakıştırma.
Karton bardakla kahve iç.
Günü kolay harcama.
Patates közle.
Sabırlı ol.
Tarlalardan başak başak
Ovalardan kucak kucak
Ekmek gibi sımsıcak
Türkülerin selamı var
Yangınların yalazından
Gecelerin ayazından
Baharından son yazından
Türkülerin selamı var
Hasret serdim kilim kilim
Acılandım dilim dilim
Özlemişler seni gülüm
Türkülerin selamı var
Üşüdüğüm gecelerden
Topraktaki sancılardan
Analardan bacılardan
Türkülerin selamı var
Hakkı YALÇIN
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