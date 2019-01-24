HAKKI YALÇIN
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İyilik
Bir yerde mutluluklar saçar hayat, bir yerde hüngür hüngür ağlatır.
Kendimizi taşımaktan yorgun düşsek de birilerine el vermek zor değil.
Kuş gibidir iyilik göklere uçar.
İnsan olan yüreğini iyiliklere açtığı zaman kötülükler kendilerinden de kaçar, çocuklarından da!
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En son ne zaman birine iyilik yaptınız?
Bir insanın hayatında melek oldunuz mu hiç?
Kanayan bir yaraya parmak bastınız mı?
Aç insanı gözünden anladınız da, ne zaman bölüştünüz bir sofrayı Bütün çıkış noktaları kapanmış bir insanın kapısını çaldınız mı?
Karşılıksız! Allah aşkına.
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İyilik bazen bir gülüştür, düşeni yerden kaldırmaktır ve hiçbir şekilde aç insanı geri çevirmemektir.
İyilik; sokaklarda dilendirilen çocuklar için yetkilileri göreve çağırmaktır.
İyilik; bir kadını taciz eden çakalın karşısına dikilmektir.
İyilik; bazen cesaret ister ama en çok merhamet ister.
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Yaşlı bir balıkçıdan ağ tutmasını öğrenebiliriz.
Bir çiftçiden toprağın bereketini.
Bir öğretmenden sabırlı olmayı.
İyilik öğretilmez, vicdanlar bunu emreder zaten.
Ama taşınmaz mallarını vicdanlardan değerli kılanlar, sükseli mekanlarda kanlı biftekleri domuz gibi yiyenler için tek gerçek vardır; para!
Kriz anonslarını duyunca o paralarını yurtdışına kaçıran bu domuzların insanlık kitabında isimleri yazmaz zaten!
Onları gazeteler yazsın!
******
Yoksul insanlardaki cinnetin sesini duymayanların cenneti yoktur.
Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın da sonu gelir elbet.
Kimseye "hayrı dokunmadan" geçip gitmek iş değil.
Bir sevginiz olsun geride kalan bir avuç iyilik.
Gerisi yalan.
******
Tedavülden kalkmış isyanlar ve böyle cümleler her ne kadar demode sayılsa da bu topraklarda iyi insanların ne kadar çok olduğunu da biliyorum.
Bazen vicdanlara yazılır yazılar.
Okuyucularımdan biliyorum!
AZ BİLE AMA!
Bursa İznik'te sınıfta arkadaşıyla kavga eden 9 yaşındaki öğrenciye tekme atan bir adam niye öğretmenlik mesleğini seçmiş acaba?
9 yaşındaki o çocuğun yaralanmasına sebep olan böyle bir öğretmene 4.6 yıl ceza verildi de o çocuk akciğer tedavisi görüyor.
O tekmenin izlerini ömür boyu taşıyacak.
O yüzden 4.6 yıllık ceza böyle bir zalime ne ki!
Ama bu ülkede alkollü kullandığı Porsche'uyla polis memurunu öldüren ve sokakta gezen züppeyi gördükten sonra "buna da şükür" diyoruz.
Mutluluk Takvimi
Hazırda yara bandı bulundur.
Askere mektup yaz.
İşini severek yap.
Türkü dinle.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O eski hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
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