HAKKI YALÇIN
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Adalet Bakanlığı’na teşekkür
Hele lösemili çocuklar.
İnsanlığın ipuçları her yanımızda duruyorsa, onların minnacık pabuçları sokaklarda iz bırakmak için işaret bekliyor.
Elimizi uzatalım da koşabilsinler.
*****
3.5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın çaresizliğiyle başlayan, Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 koğuşunda yatan Erol Aktaş adlı mahkumun, gazetemizin Magazin Müdürü Özge Gürcan'a gönderdiği "koğuştaki arkadaşlarımla birlikte Öykü'ye donör olmak istiyoruz!" mektubuyla devam eden hikayeyi geçen hafta yayınlamıştım.
Adalet Bakanlığı çağrımızı sessiz bırakmadı. Yetkililer beni aradılar.
Sağlık Bakanlığı ile koordine bir çalışma başlatıp bu konuda ne gerekirse yapacaklarını belirttiler.
Gerekirse bir kampanya.
Adalet Bakanlığı'nın atacağı her adım 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın nezdinde bütün çocuklara ilaç gibi gelecektir.
O yüzden Adalet Bakanlığı'na saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Nice çocuğun hayat bulması dileğiyle.
*****
Bazen şişenin içine konup denize atılan mektuplar bile yerine ulaşır.
Mahkumların sadece mahkum olmadığını, işledikleri suçların pişmanlığını yaşayan insanlar olduklarını hatırlattığı için, o ilk mektubu gönderen Erol Aktaş'ın nezdinde bu kampanyaya kendilerini bağışlayan bütün mahkumlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
İnsanlık kanımızda var.
O insanlığı hissettirmek ve yaymak hepimizin görevi.
*****
Çocukluk hayatın imecesidir.
Her şey en adil biçimde çocuklukta paylaşılır.
Her büyümüş insanın çocukluğunda diğer çocuklara borcu kalmıştır.
Hepimiz o borcu ödemekle yükümlüyüz.
Lösemili çocuklar, "adımı bilmeseniz de acımı bilin" derler.
Onların sırrı gösterdikleri dirençtir.
Onların direncinin yaşlarından büyük göstermesine bakıp da kenara çekilmeyelim. Gözlerindeki ışığın derinliklerinde gezinelim.
****
Bir çocuğu kurtarmak cennetin bahçelerinde adına ağaç dikmektir çünkü.
AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI
Bazıları dudaklarıyla okur şarkıları bazıları yüreğiyle.
O yüzden yüreğe dokunan şarkıcılara sanatçı deriz.
Popüler sistemin gazladığı isimler varken, Aylin Şengün Taşçı'nın adını duyanlar azdır.
"Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın" şarkısını video kanalında dinlediğimde, eski zamanların musiki ustalarını hatırladım.
Ve bu şarkıyı her sabah dinliyorum.
O yüzden Aylin Şengün Taşçı'ya sanatçı diyorum. Bir şarkıyı dinletirken gözlerimizi kapattıran sesine ve kendi halindeki yaşamına mahsuben!
Mutluluk Takvimi
Karton bardakla kahve iç.
Otomobilini düzgün park et.
Günü kolay harcama.
Patates közle.
Sabırlı ol.
En çok neyi özlüyorum
Biliyor musun
O çocuk ellerini
Bana baktığın zaman
Aklımı alan gözlerini
Bizim aşkımızın
Tarifi yoktu
Benzersiz sevmiştik
Birbirimizi
Nasıl kazandıysak
Öyle kaybettik
Şimdi kim arar
Kim bulur izimizi
Bildiğini okur zaman
Kader bize düşmanmış
Biz bile ayrıldıysak
Demek ki aşk yalanmış
Hakkı YALÇIN
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