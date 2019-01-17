HAKKI YALÇIN
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Adalet Bakanlığı’na
Çocukları yaşatmak için bırakın olağanüstü tavır almayı, olması gerekenler bile askıda.
Lösemili çocukların çığlıkları yol bulup bir yerlere ulaşıyor.
Vicdan ölmedi bu ülkede.
O vicdan öldü zannedilen yerlerde bile yaşıyor.
*****
Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın dramatik hikayesi kaç gündür ayakta.
Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C-13 Koğuşu'nda yatan Erol Aktaş adlı mahkumun, gazetemizin Magazin Müdürü Özge Gürcan'a gönderdiği mektubu yeniden hatırlatmak görevimiz.
"Koğuştaki arkadaşlarımla birlikte Öykü'ye donör olmak istiyoruz!" Sonra ikinci mektup.
Öykü için ülke genelindeki tüm hapishanelerde kan bağışı kampanyası bağışlatmak için Adalet Bakanlığı'na seslendiler.
Birçok hapishaneden destek yağarken sesleneni duyduk ama kulak vereni duyamadık.
*****
3.5 yaşındaki Öykü için zaman daralırken, onların kocaman yüreklerine bir gecelik konuk olalım.
Onlar kendilerini ellerinden tutanların gözlerine bakarlar.
İnsanlığı yaşatırlar ölümüne.
Onların masallarındaki uçan kuşlara bakalım.
Hayalleri çoktur dinleyelim.
Bırakalım ellerini boynumuza dolasınlar.
Yük olmazlar asla.
Hayatın ağırlıklarına nasıl dayandıklarını gözlerinden görebiliriz.
Onların yaşından büyüktür acıları.
O acıyı ne zaman göreceğiz?
*****
"Yarın geç olacak" dersek ve Adalet Bakanlığı yetkililerine seslensek faydası olur mu?
İşledikleri suçların günahını çekerken, 3.5 yaşındaki bir kız çocuğunu yaşatmak için ayağa kalkan mahkumlara "bu iyilik fırsatını" vermek zor değil.
Üstelik Öykü'yü yaşatmak için seferber olmak insanlık göreviyken!
*****
Sayın Adalet Bakanlığı yetkilileri.
Bu çocuklar küçücük yaşlarında hayata direnme Oscar'ını kazandı ama bazen o savaşı bizler geç kaldığımız için kaybediyorlar.
3.5 yaşındaki Öykü'nün direnişine, o mahkumların vicdan cömertliğine mahsuben lütfen bu sesleri duyun!
Sizler de biliyorsunuz ki; o çocuklar "seçilmiş çocuklar!" Onlar her sabah meleklerin kirpiklerinde yıkıyor yüzlerini.
HALEPLİ MUHAMMED
Ankara Altındağ'dan bir armağan geldi. Halepli Muhammed imzalı ebru sanatıyla yapılmış bir tablo.
Muhammed 15 yaşında 6 yıldır Türkiye'de yaşıyor.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde ebru sanatıyla meşgul oluyor.
"Ebru yaparken hayallerimi düşünüyorum ve geleceğe daha umutla bakabiliyorum" diyen bir çocuğa teşekkür ederken; böyle çocuklara kucağını açanları da kutluyorum.
Mutluluk Takvimi
Bir bebeğin ayaklarını yüzünde gezdir.
Pahalı ürünleri protesto et.
Randevuna sadık ol.
Bulmaca çöz.
Kısa cümlelerle
Yaşarken seni
Uzun uzun
Düşündüm bitti
Zoruna gitmesin
Acı gerçekler
İkimizin bu aşka
Gücü yetmedi
Kendi zarfında saklı
Bir veda mektubuyum
Artık sana yasaklı
Aşkın masum kuluyum
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Trump: Karadul 16 Ocak 2019, Çarşamba BİR dedektörün Trump'ın üzerinde arasa bulamayacağı tek şeydir; insanlık. Çünkü Trump'ın insanlığa garezi vardır. O...
- Haberler! 15 Ocak 2019, Salı TIKA basa yiyenleri sağlıklı hayata çağırmak için bilimsel araştırmalar yapılıyor. "Haftada bir gün az yiyin!"...
- Emek hırsızları 12 Ocak 2019, Cumartesi Bu ülkede emeğin talan edilmesinin önü açık. Yeşilçam filmleri yüzlerce hatta binlerce kez televizyonlarda yayınlanırken,...
- Tayyip Erdoğan 11 Ocak 2019, Cuma YOL yapıyor "mecbur yapacak" diyorlar. Ayak basılmadık toprak bırakmıyor "görevi" diyorlar. Dolar artıyor "ülke...
- Günlükler 10 Ocak 2019, Perşembe TEZGAHTAN balık satın alıp yemek bizim için mucize. Bugün 16 tane istavrit tuttum. Evde iki çocuk bir de karım. Kişi...