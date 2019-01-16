HAKKI YALÇIN
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Trump: Karadul
Çünkü Trump'ın insanlığa garezi vardır.
O yüzden ne kadar yıkansa da ellerinde ve gözlerinde kan izi vardır.
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Kibar adamdır Trump!
Yanındaki politikacılarla yaptığı toplantıdan çıkarken 5 dakikalığına izin ister.
"Ortadoğu'da birkaç bin tane çocuk öldürüp geleceğim!"
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Aşağıdaki cümle "her Amerikan Başkanı adam değildir" cümlesine delildir.
"Trump, Clinton'ın kestiği tırnağın kiri bile olamaz."
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Trump'taki korkunun derinliklerinde saklanmış bir hayvanın fotoğrafı vardır.
"Karadul!" Karadul'un 8 gözü vardır, Trump'a "anasının gözü" denmesinin sırrı da buradadır.
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Bakmayın öyle pinti durduğuna.
Trump'ın yastığındaki kirler için kuru temizleyicisine yılda ödediği para;
30 bin dolar civarındadır.
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Trump'ın "kardeşim Jack" dediği kişinin 19'ncu yüzyılın seri katili Karındeşen Jack çıkması asla tesadüf değildir.
İçindeki çocuk bile kirlenmişken!
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Ortadoğu'daki çocuk mağazalarının cansız vitrinleri Trump'un fotoğrafını görünce ne olur?
Mideleri bulanır.
*****
Trump ömrünün sonuna kadar aynı isimle dolaşabilir mi?
Hiç sanmıyorum!
Şimdiden işportaya düştü bile!
*****
Bir resim var önümde.
Trump'ın iki eli arkadan kelepçeli.
Saçlarının boyası akmış.
Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun avukatlığı sona ermiş.
Kendisine hakları hatırlatılıyor.
"Sessiz kalma hakkına sahipsin.
Söyleyeceğin her şey mahkemede aleyhinize delil olarak kullanılabilir.
Avukat tutma hakkın var, eğer avukat tutacak paran yoksa mahkeme sana bir avukat tayin edecektir."
*****
Vicdanlardaki duruşmanın kararı.
"Trump dünyanın başına da beladır sonuna da!"
ZAMAN DEĞİŞTİ
İnsanlar eskiden geldikleri yolun uzunluğuyla gurur duyardı.
Şimdi oturduğu yerden parayı bulmanın sihirbazlığıyla gurur duyuyor.
YAĞLI MÜŞTERİ!
Görüyoruz ki, kazayı seyretmek kaza yapanlardan daha çok etkiliyor trafiği.
Ünlü birini görünce kendini küçük görmenin sırrı da burada yatıyor.
O yüzden popüler soysuzluğun değeri ülkemizde büyüktür.
Kirli jüri endüstrisinin paha biçilmez olmasının sebebi bellidir.
Çünkü böyle yağlı müşteriler her yerde bulunmaz!
Mutluluk Takvimi
Kendine kahve molası ver.
Çocuklar için gönüllü çalış.
Günlük tut.
Emek verilmiş filmleri izle.
Her gece hasretinle
Demlenirken sokaklar
Seni bekledim diye
Bana deli dediler
Bütün şehir öğrendi
Sana olan aşkımı
Halimi anlayınca
Çok özledi dediler
Benim gözlerimde
İstanbul nemi
Susayan dudağım
Öper resmini
Aklım sende kaldı
Sen elde kaldın
Hala saklıyorum
Emanetini
HAKKI YALÇIN
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