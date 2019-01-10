HAKKI YALÇIN
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Günlükler
Bugün 16 tane istavrit tuttum.
Evde iki çocuk bir de karım.
Kişi başı dört istavrit, yine şükrettim.
(Emeklinin günlüğü)
*****
Bozuk peynirleri eritip taze kaşar yaptım. Peynirlerin içine gaz doluyormuş da şişiyormuş, çocuklara balon oluyor daha ne istiyorlar!
Neymiş kullandığım malzemeler "clostridium" adlı toksit bir madde oluşturuyormuş da bu maddenin bir kilosu dünyadaki tüm insanları öldürebilirmiş.
Market sahipleri bunları bilerek alıyorsa kimse benden hesap soramaz!
(Bir tüccarın günlüğü)
*****
Ev kirasıyla doğal gazı topladım, mutfak giderlerini ve çocukların okul masrafını ikiyle çarptım, kendimi sekize böldüm hesap tutmadı.
O sırada cam kenarına bir çift kumru gelmişti onlara ekmek ufaladım "ver elini hayat" dedim vermedi!
(Öğretmenin günlüğü)
*****
Arkadaşlarıma bizim restoranda yemek verdim.
Bazıları domuz pirzolası yedi, bazılarının hala içi içini yiyor, "şu dolar neden hala yükselmiyor?" diye.
Paralarımızı yurtdışına kaçırmak için yeni yollar bulduk.
(İş adamının günlüğü)
*****
Oğlum ve kızım gözleri dolu dolu yine sordular.
"Baba ne zaman işe gideceksin?" Dışarı çıktım boğazımdaki yumruğu çıkarıp duvara çarptım.
Birazdan ev sahibi de gelir sakin olmaya çalışıyorum.
(İşsiz adamın günlüğü)
*****
Yeni tanıştığım müteahhit yüzlük dolarları başımdan aşağı saçtı. Saat kaçtı bilmiyorum uyuyakalmışım.
Zarfın içindeki dolarlar sahte değilse Louis Vuitton çantayı hemen alabilirim.
(Dizi yıldızının günlüğü)
*****
Gündüzleri Notre Dame'ın Kamburu gibiyim herkes kerpeten gibi bakıyor bana.
Geceleri bir tenekenin içindeki ateşle ısınırken kıvılcımlardan fal tutuyorum.
Üç vakte kadar bahar gelecekmiş, bu kış sağ çıkarsam görebilirim!
(Sokakta yatan adamın günlüğü)
*****
Bütün gün kan kustum kızılcık marmeladı yaptım. Üç yaşındaki çocuğum açlıktan ağlıyordu, "bu çocuk neden ağlıyor" diye sordu komşum. "Mutluluktan" dedim, "yediği önünde yemediği arkasında onun için ağlıyor."
(Ev kadınının günlüğü)
*****
Nargilemi yaktım keyfime baktım, Suriye'deki savaş görüntülerini izleyip bütün gece göbek attım.
Türkiye kıyak ülke.
(Suriyelinin günlüğü)
KADINLAR İÇİN
O memlekette erkekleri aşağılamak için kullanılan "karı gibi" lafı artık anlamını kaybetmiştir.
Erkekler ya aynaya bakmayı öğrenecek ya da kendilerine yakışan yeni "cümleler" bulacak.
Çünkü bu ülkede kadınlar erkeklerden daha cesur ve daha mert!
Aksini iddia edenler için gerekli delillerimiz mevcuttur!
Mutluluk Takvimi
İmzalaman gereken kağıtları oku.
Kusurlarını söyleyecek dostlar edin.
Yaşlı insanları koru.
Her gece yolumun
Üstünde durma
Aşktan önce ekmek
Derdim var benim
Ateşten gömleği
Giydirme bana
Senden önce hayat
Kavgam var benim
Dilimde dolanır
Yanık bir türkü
Sırtımda hayatın
En ağır yükü
Benimki kimsesiz
Garip bir öykü
Senden önce hayat
Kavgam var benim
Hakkı YALÇIN
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