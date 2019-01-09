HAKKI YALÇIN
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Aması maması yok!
Amerika bundan kısa bir süre önce ne demişti?
"Suriye'den Amerikan askerlerini çekiyoruz!" Şimdi ne diyor?
"Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri yönelik anlaşma sağlanmadan çekilmiyoruz!" Yıllardır Ortadoğu'yu kan gölüne çevirip çocukları katledenler garanti istiyor.
Trump'ın embesil tavrının yansıması ilk değil ki!
"Çekilme konusunda tarih vermedim" diyen bir başkanın, bu oryantal dönüşünün karşılığında bizim yapacağımız tek şey; bundan böyle kullandığı cümlelerin ardından sifonu çekmektir!
"Sizin önce sözünüzün eri olmanız gerekir" notuyla birlikte!
*****
ABD Ulusal Güvenlik Danışması John Bolton'un bu açıklamaları İsrail'de yapmasının bir açıklaması var elbet.
Bu dünyada "İsrail için ölürüm" diyen ikiyüzlü Obama'yı gördükten sonra Amerikan politikacılarından kan kokulu bir mahallede barış cümleleri mi bekliyorsunuz?
Yoksa yeni bir kışkırtıcı operasyonun kapılarının açılmasını mı?
Amerika eşittir İsrail!
Onların kestiği ekmekten bile kan akar!
*****
John Bolton'un yaptığı açıklamaların öznesinde; Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iması vardır.
Oysa meselenin temelinde İsrail'in maması vardır.
Madem Suriye'de terör örgütleri var, madem sınırlarımız tehdit altında.
O halde bu işin "aması maması" yoktur.
Ve tavrımız nettir!
*****
Ama haksızlığı ve silah tüccarlığını alkışlama ekipleri oyuna katılmak için işaret bekliyorsa.
Terör yeni ejderhasını doğuruyor demektir.
Bu ejderhayı besleyip büyütecek olan da sadece Amerika ve İsrail değil.
Onların koltuklarının altındaki Avrupa ülkeleridir.
*****
Onlar silah tüccarlığını bırakmadıkça.
Onlar Amerika ve İsrail'in suçlarını üstlenmedikçe, günahlarının altında kalmaya mecburdur.
Bugün olmazsa yarın!
Ama bir gün mutlaka!
DESTEKLİYORUM
Televizyon dizilerinin "kontrol altına" alınmasına insani gözle bakıyorum.
Ve destekliyorum.
Yıllardır bilinçaltına şiddeti pompalayan eli silahlı kanalizasyon çukurlarını reddediyorum.
Beyler bayanlar biraz da Sadri Alışık konulu dizilerin peşine takılsınlar, gerçek aşkları, onuru ve haysiyeti özne yapsınlar.
Reyting denen alçaklığın yüksek tepelerinden yeteri kadar kan ve şiddet kokusu yayıldı çünkü!
Mutluluk Takvimi
Başkalarının zamanına saygı göster.
Uyandığın günün akşamında uyu.
Eldiven kullan.
Bir kader fırtınası
Aramızdaki savaş
En deli anıları
Siliyor yavaş yavaş
Kendini ele verir
Kalbi kırık sevdalar
Sönmeye çeyrek kala
Yıldızlar böyle parlar
Aşk da yenilir
Zamana karşı
Kal diyemem ki sana
Git hadi git
Bazen alışmak
Kıymaktır aşka
Alıştık ve kaybettik
Hakkı YALÇIN
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