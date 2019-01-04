HAKKI YALÇIN
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İnsan olmak!
Vahşi bir sürücünün otomobiliyle çarpıp kaçarken ayağını kırdığı sokak köpeğini kucağında taşıyan Adana'nın Feke ilçesinde görevli polis memuru Muharrem Burak Sönmez'e baktım.
"Helal olsun" dedim. "Sizin gibi insanlar oldukça bu ülkede umutlanmamız için sebepsiniz" notunu gönderdim.
Bu polis memuruna kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verilirken, milyonlarca insan da yüreğinin ödülünü verdi.
Alkışlarla
*****
Zonguldak'ta bir sokak köpeği.
O kadar üşüyor ki bir işyerinin önünde büzülmüş yatıyor.
Kapı her açıldığında içerden gelen klimanın verdiği sıcaklık da ona yetmiyor ve titriyor.
O sırada Duygu Elma adlı yürekli bir insan oturduğu kafenin önünden gördüğü manzaranın içine giriyor.
Bir süre köpeği elleriyle seviyor ve bir canlının en büyük eksikliğine kendi yürek sıcaklığını katıyor.
O da yetmiyor boynundaki eşarbı çıkarıp köpeğin üzerine örtüyor ve gidiyor.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca bu yürekli kadın; "İnsanların kalbine dokunabildiysem ne mutlu bana" diyor.
*****
Bu görüntüler; köpeklere çarpıp kaçan, acıktığı için kebapçı dükkanına giren köpeği kızgın şişlerle dağlayan adına insan denen zalimlerin kalbine dokunmaz.
Onların adı insanlık kitabında da okunmaz zaten.
Onlara hayat yolculuklarının sonunda zalimliklerini yediren bir acı final olacaktır kuşkusuz.
O yüzden Duygu Elma gibilerinin isimleri yüreklere altın harflerle yazılıyor.
Eşarpları da üşüyen bütün canlıları ısıtmanın sembolü sayılıyor.
*****
Bir başka haber Muş'tan.
Muş Malazgirt'te lise öğrencisi Eylem Eren okuldan dönerken donmanın kıyısındaki sokak köpeklerini görüyor.
Ailesiyle birlikte battaniyeleri alıp köpeklerin yanına gittiklerinde 7 köpeğin donduğunu fark edince kanı donuyor.
Kalanları kurtarmak için ailesiyle birlikte insani bir ayaklanma başlatıyorlar.
Sokakta donmalarına ramak kalmış 25 sokak köpeğini evlerine taşıyor ve sobalarının kenarında bakıma alıyorlar.
*****
Sokakta üşüyen canlılara "donmuş gözlerle" bakanlar da bu görüntülerden paylarına düşeni alsınlar.
İnsanlık sınamasında sınıfta kalmak bir utançtır çünkü!
Unutulmasın ki, bir canlıya hayat vermek şansını reddedenleri, hayat da inkar edecektir.
NİHAYET!
Antalya'da bundan 4 yıl önce çocuğuna bakıcılık yapan komşunun 13 yaşındaki kız çocuğuna iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunan sapığa hak ettiği cezayı veren bir mahkeme kararı görebildik.
İyi hal indirimi uygulanmadan 100 yıl 15 gün hapis!
44 bin lira da para cezası.
Asıl mesele; mahkeme heyetinin kız çocuğunun korkudan şikayetini geri çekmek istemesini dikkate almaması.
Bu kararın bütün hakimlere örnek olmasını diliyoruz!
Mutluluk Takvimi
Her canlıya saygı duy.
Bir hastaneyi ziyaret et.
Bencil insandan uzak dur.
Beni aşkın yaşatır
Canım var can içinde
Hala titriyor içim
Gözlerim kan içinde
Nerdesin şimdi nerde
Çare bulunmaz derde
Anılar orta yerde
Şehir duman içinde
Özledim deli gibi
Hasret sarar içimi
Sen de sevmiştin beni
Evvel zaman içinde
Hakkı YALÇIN
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