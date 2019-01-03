HAKKI YALÇIN
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Türkü!
Spor ayakkabılara su dolardı da onlar için su geçirmez sprey yaptılar.
Ölüler için klimalı tabut yaptılar.
Her şey için bir şey yaptılar da çocuklarımızın o güzelim pamuk helvasına neden zehir kattılar?
*****
Kabak çiçeğini doldurup dolma yaptılar.
İncir çekirdeğini doldurmayan sözlerle sanat yaptılar, spor yaptılar, politika yaptılar.
"Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar" şarkısında bütün kuşları vefasız yaptılar.
Peki, kadınları katleden puştların yaptıklarını neden yanlarına bıraktılar?
*****
Söğüt dalına yuva yapan mandaları türkü yaptılar.
İti kopuğu eli silahlı televizyon dizilerinde delikanlı yaptılar.
Nostaljiyi teknolojinin ayağının altına attılar.
Ekranlarda bedava yemeği bulunca domuz gibi yiyenleri popüler yaptılar.
Peki, kanlı yemek tariflerine çocukları da katanlar için niye bir şey yapmadılar?
*****
Kızılcıklar olunca selelere doldurup türkü yaptılar.
Kan kusanlar için kızılcık şurubu yaptılar.
Çöplüklere ceninler bıraktılar, çocuklar için erketeye yattılar.
Çakalların kravatlarına mahmuz taktılar.
Ödeyemediği borcu için parası çıkışmayanı hapse attılar.
Peki, alkollü sürdüğü Porsche aracıyla polisi öldüren zengin züppeye neden bir şey yapmadılar?
*****
Müdür beyin yeşil kürkünden türkü yaptılar.
Plastikten yoğurt kaymağı, boyanmış iç yağdan kıyma yaptılar.
Magazin kümesindeki "Tilki"leri yıldız yaptılar.
Soysuz dizilerdeki zibidileri bir yılda milyarder yaptılar.
Peki, gerçek sanatçıları ölmeleri için neden otel odalarında bıraktılar?
*****
Bayıra karşı yatmak isteyenler için türkü yaptılar, "tırmala beni kaşı beni" diyenleri de içine kattılar.
Bütün kargaları kılavuz yaptılar.
Çocuklarımızı ekranlardaki kanalizasyon "Çukur"larına attılar.
Futbolda, sanatta alçaklığı yükselen değer yaptılar.
Ahlaksız kazanca arka çıktılar, el ele verip öne çıktılar.
Sonunda onuru haysiyeti insanlığın kitabından çıkarttılar.
*****
Oysa hayatı terbiye eden vicdandır para değil.
O vicdanı da ne türkülerde bulabiliyoruz artık! Ne insanlarda!
NAFİLE EKRAN!
Ekranlarda birbirlerine demedik söz bırakmayan kaba saba insanları gördüğüm zaman, gece yarıları sokaklarda yankılanan bozacı naralarını özlüyorum.
Televizyon dizilerindeki kırk kocalı bakire ünlüleri gördüğüm zaman, masum düşlere hamak kuran fabrika kızlarını özlüyorum.
O dizilerde bir gecede aşkını satanları gördüğüm zaman, ölümsüz aşklar sinemasındaki siyah beyaz filmleri özlüyorum.
Elimden başka bir şey gelmiyor.
Mutluluk Takvimi
Aşka burun kıvırma.
Olduğun gibi görün.
Eski şarkılarda geçmişini hatırla.
Talih oyunlarına güvenme.
En çok neyi özlüyorum
Biliyor musun
O çocuk ellerini
Bana baktığın zaman
Aklımı alan gözlerini
Bizim aşkımızın
Tarifi yoktu
Benzersiz sevmiştik
Birbirimizi
Nasıl kazandıysak
Öyle kaybettik
Şimdi kim arar
Kim bulur izimizi
Bildiği okur zaman
Kader bize düşmanmış
Biz bile ayrıldıysak
Demek ki aşk yalanmış
Hakkı YALÇIN
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