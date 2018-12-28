DEMOKRASİ hiçbir varisine kanlı miras bırakmamıştır da, hala neden darbelerden medet umar insanlar?
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Sözde kadınları korumak adına;
"kadına vurma davula vur!" sloganını üretenlerin kafalarına tokmağı vurmak niye kimsenin aklına gelmedi?
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Ay'a ilk ayak basan adamı neden ayakkabı reklamlarında oynatmadılar?
Ayakları yere sağlam basmadığı için mi?
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Denize düşüp yılana sarılan ve kurtulan biri var mıdır gerçekten.
O yılan yalansa böyle bir sözle insanlara umut vermeye ne gerek vardı?
Su içerken dokunmayan yılan gördünüz mü hiç?
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Geceleri tırnak kesmeyi uğursuzluk saymakla gündüzleri insan kesmek arasındaki farkı ilk hisseden kimdi?
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Çocuklara tecavüz edenlere "kravat takın indiriminiz benden!" diyen adam, vicdanını teraziye koymayı düşünmüş müdür?
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Kim sigarasını mumla yakarsa bir gemici ölürmüş.
O ilk tiryaki kimdi? Gemicinin öldüğü an canlı bağlantıyı kim kurdu?
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"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak" diyen ilk çocuk kimdi?
Aslında kendi annesine mi mesaj gönderdi?
Pabuç alsın diye.
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Öküzün trenlere baktığını ilk gören ve bazı insanların da trenlere öküz gibi baktığını fark eden kimdi?
Neden tarihe adı yazılmadı?
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"Höt" dendiği zaman dağılan ilk topluluk neredeydi?
Kimden miras kaldı bu alışkanlık?
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Sağduyu sol düşünceyi istismar etmek için kullanılmadıysa.
Sol duyu neden hiç itibar görmedi?
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Kellesini koltuğunun altında taşıyan ilk insanı arıyorum.
Fotoğrafını nerede bulabilirim?
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Ters dönmüş terlikleri düzeltince ölümleri ertelediğini düşünüyor mudur insanlar?
Hala üfürükçülere bile kurban olurken!
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İntikam çağın en kahpe ideolojisiyse.
Kötülük kendisine yapılan iyiliklerin canına okumaya ne zaman başladı?
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Her şey bir yana, en çok da vicdanın bu topraklarda nasıl kaybolduğunu merak ediyorum.
Ki, o vicdan bizde fazlasıyla mevcuttu.
BU MEMLEKETTE!
Herkes ölene kadar yaşayacağını bildiği halde.
Hiç ölmeyecek gibi yaşattığı kötülüklerin sahibidir.
Bu memlekette!
Yeni düzen delikanlıları sanal alemde birbirlerine gününü göstermek için yazışırken!
Otobüslerdeki yaşlı insanlar gençlere ayakta durmanın gücünü gösterirler.
Bu memlekette!
Mutluluk Takvimi
Kaybettiğin için üzülme kazanmaya çalış.
Ayaküstü atıştır.
Emniyet kemerini tak.
Diline hakim ol.
Ben senin
Gözlerinden içtiğim
Kahveleri sevdim
Fallardaki bahaneleri
İstanbul hatırası
Fotoğraflarını
Hayatımın
Gizli öznesi olmanı
Uzaktayken hırslanmanı
Yanımdayken uslanmanı
En inatçı anlarında
Bir öpüşlük canını
Ben senin
Bütün olasılıkların
Bittiği yerde
Başlamanı sevdim
Hakkı YALÇIN
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DEMOKRASİ hiçbir varisine kanlı miras bırakmamıştır da, hala neden darbelerden medet umar insanlar?
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