Belki

NE çok çocuk kaybettik bu yıl.

Ne çok kadın katledildi de seyrettik.

Hayvanlara akılalmaz ne çok işkence sahneleri izledik.

Çoğumuz umarsız insanları oynadık hayat filminde.

Hepimiz birden ayağa kalkarsak belki.

Yeni yılda önüne geçebiliriz ayıpların ve kayıpların!

******

Hiçbir kadın erkek şiddetinden oluşan yarasına makyaj yapmaz!

Hiçbir erkeğin şerefsizliği makyajla kapanmaz çünkü!

"Pişmanım" demeyi öğrenen soysuz çocuk katilleri bile hukukun gönlünü kolayca alırken.

Çocuk ve kadın katliamları nam salmış erkekler ülkesinde bir şeylerin sonu gelir belki.

Günahların kravatına tutunanların!

******

Kaçırılıp katledilen o güzelim kız çocuklarının fotoğrafları duruyor gözlerimin önünde.

Televizyonun sesini kısarsak çığlıklarını erken duyarız belki.

"Yaşamak istiyoruz" diye yalvaran çocukların.

******

Sosyal medyayı adaletsizlik mezbahası haline getirenlerin iftiraları ve kurşunları saplanırken yüreklere.

Kötülüğün bu kadar palazlanması şaşırtıcı.

Olur ya, insanlığın kitabında bu kadar vahşetin yazmadığı fark edilir de.

Vicdanlara susturucu taktıklarını görürüz belki.

Çocukları taciz edenleri, hayvanları katledenleri bile alkışlayanların!

******

İnsanın canıyla oynamak için herkesin bir bahanesi var; "para!" O soysuz para, o kansız para.

Naylondan pirinç yapıyorlar, kiremit tozundan biber.

Peynirlerin içi mikrop yuvası.

Olur ya yazdıklarımız adrese ulaşır da, birileri iplerini çeker belki.

Çocuklarımıza sahte gıdaları yediren o namussuzların.

******

Umut güzel şey; insanları mutlu etmenin yolu nereden geçiyorsa bizler orada olalım.

Ama insanlar bir porsiyon futbolun üzerine azıcık insanlık koyabilse keşke.

Televizyon dizilerinde çocuklarıyla canlı bağlantı kuranlara göz yumanlar gözünü açabilse keşke.

Çünkü umut uyanık insanların rüyasıdır uyuyanların değil.

O yüzden yeni yılda ayısı artar belki.

Uyumak için değil uyanmak için kitap okuyanların.

*****

Bakarsınız insanların görüş mesafesi değişir. İnsanı insan yapan değerlerin anlamı hissedilir.

Olur ya bu acımasız hayat haklarını verir belki.

Harama yan gözle bakmadan karın tokluğuna çalışanların.

TALİH!

Bizlere şapkasından güneş bile çıkarmadı hayat! Biz yine de hayatın tadını çıkarmayı seçtik.

Talihin oynadığı oyunları bildiğimiz içindir ki.

İkramiyelerde gözümüz yok!

Kim çok istiyorsa ona çıksın!

Ama kör talih denen bir gerçek de vardır.

Tarih; talihli insanların sonunu yazan talihsiz hikayelerle doludur.



Mutluluk Takvimi

Fiyatı kaliteyle belirleme.

Altın kuralların olsun.

Sobalı bir evde yılbaşı kutlamanın planını yap.



Akşamla güneşin

Battığı yerde

Gözyaşını gizler

Bir soluk perde

Bir çift sevdalı göz

Yollara bakar

Hala beni bekler

Pencerelerde



Elinde sararmış

Solmuş bir resim

Camlara yazılmış

Eski bir isim

Her sabah bir umut

Her gün merasim

Hala beni bekler

Pencerelerde



Hakkı YALÇIN

