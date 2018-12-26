HAKKI YALÇIN
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Ortadoğu yakıtı
Ayakkabı dediğin, altını gösterdiğin zaman Bush gibilerinin suratındaki gerçek anlamı da gösteren ayna.
Bush dediğin Amerikan Başkanı.
Kesintisiz cellat ruhu taşıyan zalim.
Clinton dışında her Amerikan başkanı benim gözümde dünyayı cehenneme çevirmenin başoyuncuları olarak kaldı.
O yüzden Avrupa'daki kansızlar Amerikan başkanlarını her zaman başının üstünde taşır.
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Sonra Obama çıktı.
Amerika'da en çok ezilen insanları temsil eden siyahi bir başkanla umutlandık yalan değil.
Dünya adına bir barış adamı beklerken, cinayetlerinden sonra kanla temizlenen bir adam çıktı karşımıza.
İsrail, Filistinli çocukları katlederken bu sevgisiz adam "İsrail için ölürüm" dedi.
O yüzden İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocukları seyreden Obama resimleri de ayaklar altında kaldı. Beklentiler de.
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Her Amerikan başkanı kendisinden sonra gelenler için Ortadoğu'daki kan musluğunu açık bırakır.
Bu düşüncenin doğruluğu Trump'la ayyuka çıktı.
Kaldığı yerden devam eden soysuz bir film. Ve yine Filistinli çocukları öldüren öldürene!
Ne utançtır ki kayıtsız kalınan onursuzlukların belgelenmesine ihtiyaç olmadığı da ortaya çıktı.
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Amerikan kültürünün parçası diyorlar İsrail katliamlarına.
Ama dünyanın bütün ülkeleri İsrail denen ayıpla hesaplaşmaya bile yanaşmadı.
O yüzden Netanyahu'nun sürekli suça teşvik edilmesinin önü açıktır.
Suriye'deki terör üretiminin ortağı olduğu içindir ki, Amerika'nın Suriye'den çekilme masalının arkasındaki sinsi gölge Netanyahu'dur, İsrail'dir.
Ortadoğu'da barış denince onların yüzlerinin bir karış olması sebepsiz değildir.
******
İsrail'in kısacık tarihi katliamlarla doludur. Onları Amerika'yla kardeş yapan da budur.
Her zaman söylerim; eşkıya dünyaya hükümdar olmazsa ya Amerika'ya başkan olur ya İsrail'e başbakan.
Netanyahu gibi birinin karşısına neden Tayyip Erdoğan'dan başka biri çıkmadı?
Çünkü Netanyahu; sadece Amerikan başkanlarının değil Avrupa devletlerinin de Ortadoğu'daki yakıtıdır.
LAF OLSUN DİYE
Adil Kullanım Kotası kaldırıldı, sabit internette faturalar kabarıyor.
Turkcell'in paketinde cepten interneti paylaşana 9 lira ek ücret.
İnsanlar kendi güçlerinin farkında olsa, kendilerine bu kadar yüklenen sistemin karşısında dik durabilse bu faturalar kabaramazdı.
Bunları laf olsun diye yazıyorum zaten.
"Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime" şarkısını dinlerken!
Mutluluk Takvimi
Yılbaşı gecesi için eve tombala al.
Karar ver ve uygula!
İyi bir şemsiyen olsun.
Sokakta kestane ye.
Sensiz gecelerin
Sabahı uzak
Gözlerim yolunda
Ben acındayım
Çoğalan hasretim
Azalan umut
Kaybolan bir ömrün
Yamacındayım
Kalbim söz dinlemiyor
Unutmaktan acizse
Alışamaz bu hasrete
Yangınımsın
Tabiri caizse
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana birtanem
Sensiz nasıl yaşarım
Hakkı YALÇIN
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