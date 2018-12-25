HAKKI YALÇIN
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Yalan ve doğru!
Asalet de ayaktaydı bir zamanlar adalet de.
*****
Gerçek aşk paraya yabancıydı şimdi hesap cüzdanlarıyla uyuyor.
Şeytanlığın koynunda!
*****
Sindrella gecekonduda yaşardı!
Şimdi babası yaşındaki inşaatçı sevgililerinden koleksiyon yapıyor!
Tapuya tapu demiyor üstelik.
*****
Eskiden beş çayları modaydı.
Şimdi leş çayları moda!
Arkadaşının eski sevgilisini kendisine yeni sevgili yapanlar için.
*****
Hiçbir yalan doğru çıkmaz!
Tatlı söz söylesen de deliğinden çıkmaz yılan.
Parayı görmedikçe!
*****
Çocukluğunda balonu olmayanların aklı gökyüzündedir hala.
Onlar vurulan uçurtmaların da anlamını bilir, kanadı kırık kuşların da!
Devekuşlarının değil!
*****
El yazması sevgiler vardı, zarfı bile olmazdı da bir taşın altına konması yeterdi.
Ömürlük aşkların temel taşlarıydı onlar!
*****
Siyah beyaz filmlerde çocukluğumuz oynardı.
Şimdiki eli silahlı bol küfürlü televizyon dizilerinde çocuklarımızın hayatıyla oynuyorlar.
Bu katliama bayılıyor toplum!
*****
Elinin kirini küçücük çocukların kazaklarına silen tacizci çakallar ömrü billah o çocukların yakalarından düşmeyecekler.
O namussuzların yakasına yapışan bir hukuk üretemediğimiz için.
*****
Geçenlerde emekli bir öğretmen bana sordu.
"O cümleleri nasıl kuruyorsunuz?" "Çocukluğumda yerde bulduğum gazete sayfalarını bile çömelerek okurdum" dedim.
O yüzden "kitap okumayan çocuklar ülkenin canına okur" cümlesi boşa kurulmuştur.
Teknolojik zaferin karşısındaki en büyük yenilgiye mahsuben!
*****
Kuşları bile tüfekle avlayanlara "avcı" diyorlar. Bu avcılığa da spor diyorlar.
O avcıların ağzını arayın cana saygıdan başka her şeyi bulursunuz!
Talih kuşu da gider onların başına pisler!
*****
Artık kuş uçmaz kervan geçmez buralardan!
Eskidendi o güzel insanlar.
Cebinde beş kuruşu olmasa da bulduğu paranın sahibini arayan.
Hala "ben seni ellerin olsun diye mi sevdim" şarkısında ağlayan.
ÖDÜL MEVSİMİ
Yılın sonu geldi ya, şimdi ödül mevsimi.
"Al gülüm ver gülüm modeli" geçerli olduğundan ve onurlu bir jüri adabı olmadığından ödüllerin de anlamı yok ama yine de kapışılıyor.
Yüreklere seslenmeyen ödüller, gazeteleri süslüyor, televizyon ekranlarını.
Magazin kümesindeki "Tilkilere" bile paha biçilemezken, "bana ödülünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim!"
Mutluluk Takvimi
Çocuklara hediye al.
Kimse değişmez sakın unutma.
Her yeni sevgide
Eski aşkın günahı vardır
Terk edip gidende
Her kalanın bir ahı vardır
Sende aşk eski bir yalan
Herkes duydu ben dedim ki
Ateşin keşfinden sonra
En büyük yangın benimki
Benim aşkım meydanlarda
Haykırır kimseden korkmaz
Senin aşkın utancından
Sokağa bile çıkamaz
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