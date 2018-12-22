HAKKI YALÇIN
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Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Parasevda!
Hayata borçlarını birçok şeylerini kaybederek ödeyeceklerini bildikleri halde!
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Bazı insanlar kolay zengin oluyor artık. Zengin olma sonuçlarına bakınca, diğer insanların neden yoksul kaldıklarını anlamaları da zor olmuyor.
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Hepimizin eşit olması gereken düzende eşitsizlik haktır.
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye kurallara posta koyan çakallara tanınan ayrıcalıklar namuslu vatandaşlara yasaktır.
Parası olanların suç işleme özgürlüğü, fikir özgürlüğünün yanında paha biçilmez değer buluyorsa, eğriye eğri doğruya doğru o ülkede yaşamak ölmüştür!
Züppeler Porsche'unu da üzerimize sürsün!
Alkollü araç kullanmanın keyfini de!
*****
Bundan 10 yıl önce bir hizmetçi, yanında çalıştığı mankenin 90 bin euro ve 150 bin dolar değerindeki mücevherlerini çalmıştı.
Hakimin mağdur olana sorusuna bakın.
"Bu kadar parayı nasıl buldun?" Daha bitmedi. "25 yıllık hakimim bu kadar para görmedim." O sıralar 800 liralık kredi kartı borcunu ödeyemediği için intihara kalkışan öğretim görevlisi vardı da, bir not düşmüştüm paranın gücüne karşı!
"Borcu için intihar eden öğretim görevlisinin de bu kadar parayı görmediği ortadayken, parasızlığın hırsızlıkla yakın ilişkisi yoktur!
Namuslu bir insan olmakla ilgisi vardır." Bu meseleden çıkan sonuç; o kadar parayı görmese de; hatta borcunu ödeyemese de insanların hırsızlık yapması suçtur!
Hukuk, parası çalınanın değil, hırsızın tarafını tutmuştu.
"Sen yine çalışır kazanırsın!" diyerek!
*****
Bir zamanlar televizyonlardaki reklamlar insanların gözüne olduğu kadar yüreğine nakşederdi.
Reklamlarda kullanılan ünlüler ahlak süzgecinden geçerdi.
Şöhretin kiri mamule bulaşırsa yıllarca çıkmazdı çünkü.
Şimdi şöhretin kiri ne kadar iriyse getirisi de o kadar bol oluyor.
*****
Eskidendi karasevda!
Şimdi moda parasevda!
TEST SORUSU
Postacılardan gelecek mektupları beklemek mi?
Yoksa saniyede sanal mesaj mı?
Aşkın ömrünü test etmek için harika bir test sorusu.
ÇIKMAZ!
Aralık ayı boyunca ısıtılan ama 1 Ocak'ta altı yanmış bir yemektir piyango bileti.
Yıllardır "ya çıkarsa" diye para ödedim.
Eskiden talih kuşu masalına inanırdım ona da güvenmiyorum.
Size çıkar inşallah!
Mutluluk Takvimi
Sevdiklerine yılbaşı kartı at.
Patlamış mısır yiyerek film izle.
Camları süsle.
Sen sevdam can dostum
Sen hayat sen umuttun
Belki de unuttun
Gittiğin yere yakış
Yaralım bu son bakış
Ben sözümü tuttum
Bakma öyle yüzüme
Bir gözlerine
Bir gidişine
Direnemez gözyaşım
Bugün iki kişiyi birden
Kaybediyorum
Can bildiğim aşkım
Ve en iyi arkadaşım
Hakkı YALÇIN
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