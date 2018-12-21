HAKKI YALÇIN
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Papağan!
Ama ahlaksızlar ve soysuzlar için canavar mağarası!
Bayağılaşmak bu sistemde geçer akçe!
Canice replikler itibar sağlarken ve piyasada o kadar çok "zombi" varken!
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Sosyal medya psikopatlarına yataklık eden televizyonlar onlara şöhret yolunu açarken bu psikopatlar papağana işkence yaparak, şöhretine şöhret kattı.
Televizyonlara çıkarılmadan önce araştırılması gereken o psikopatın CV'si çıktı.
Ardından da bütün pislikleri ortaya serildi.
Böylelerini televizyonlara çıkaranlar, bu günahların ortaklarıdır..
İşkence edilen ve sosyal medyada teşhir edilen acıların sahibi o papağan dün öldü.
*****
Papağanların kalbi de var dili de Ölürken kimseye "hoşçakalın" demedi ama bütün canlılara seslendi.
"Böyle psikopatlarla insanlığın tarihi kirleniyor!" Ve son dileğini de iletti.
"Böylelerinin cezasını vermezseniz sizlerin de ondan hiçbir farkı yoktur!" Bu sözü duyabilenler sosyal medyada onurlu tepki gösterdiler zaten.
Göstermeyenlere de gününü gösterecektir hayat!
*****
Akıl hastanelerinde eskiden deliler olurdu, hiçbiri psikopat değildi.
O deliler ki, kılıç kalkan ekibi kurar, Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bahçesinde gösteriler yaparlardı.
İki takım oluşturur maç yaparlardı.
Deli denilen o insanların aklı ve zarafeti şimdi sokaklarda dolaşanlara bin basar.
O yüzden sosyal medyanın içinde dolaşan psikopatları hiçbir hastane paklamaz!
*****
Ahlak erozyonunun merkez üssüdür sosyal medya.
O yüzden sadece işkenceciler için değildir bu yazı.
Kendileri gibi düşünmeyenlere sövmeyi maharet sayanlar, insanlık kötürümü olarak delikanlılık taslıyorlar.
Sanat siyaset futbol!
Toplu hücum topsuz defans!
Onlar için de cümlemiz mevcuttur!
"Affedersiniz beyler sizden düştü üç paralık ettiğiniz delikanlılık!"
*****
Her insan hak ettiği sonla mutlaka yüzleşecektir.
O güzelim papağan sosyal medyanın da psikopatların da huzurundan ayrıldı.
O huzuru yüreksiz sosyal medya psikopatları ömrü billah duyamaz!
Dillerinin altında sakladıkları jiletlere, ellerindeki keskin bıçaklara mahsuben!
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