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  • 19 Aralık 2018, Çarşamba

Dün gibi!

BAZI haberler hafızalara kazınıyor, hele özne çocuksa!
Birkaç yıl önceydi.
Adam bir hafta aynı otobüste aynı kız çocuğuna göz dikmişti.
14 yaşındaki kız çocuğu da adamın rahatsız edici bakışlarını fark etmişti de otobüsün içinde kendisine yardım elini uzatacak birini nasıl bulsun!
O çakal ruhlu adam oturacak yer olduğu halde kızın yakınında dururken kaç kez kızın elini yoklamıştı.
*****
Adamın hal ve hareketlerinden rahatsız olan kızın durumu ailesine anlatmasıyla gelişen olayları dün gibi hatırlıyorum.
Kız çocuğu ertesi günü babasıyla aynı otobüse bindi.
Ve aynı görüntülerden sonra, "cinsel istismar suçlamasıyla" adamdan şikayetçi oldular.
*****
Mahkemenin verdiği kararı da hatırlıyorum.
"Toplu taşıma araçlarında bu ve benzeri sahnelerin yaşanmasından daha doğal bir durum olamaz." Yetmedi.
"Sanık ile mağdurun ayakta ve arka arkaya durmaları ve otobüsteki savrulmalar halinde düşmemek için birbirlerine yakın yerden tutunmaları, kuşkulanılması gereken bir davranış değildir."
*****
Bu kararı veren adaletin, bugün otobüslerdeki abazanların üretiminden sorumlu olduğunu söylesek ayıp etmiş olur muyuz?
Çünkü 14 yaşındaki bir kızın yanında durmakla hayata daha iyi tutunduklarını gösterenlerin kurbanlarını yıllarca gazetelerde okuduk.
Kuşatılmış kadınlar ve harcanan küçük kız hikayelerinin temelleri böyle kararlarla atıldı.
Kötü niyetli otobüs yolcularına soysuz davetiyeler böyle dağıtıldı.
Yeter ki hızla giderken frene basan bir otobüs şoförüne denk düşsünler.
*****
O soysuzlar tutunacakları yeri de bildiler duracakları yeri de.
Onların affedilmez günahları da gerekli cezayı görmedi ellerinin kiri de!

YATIRIM!
Türk insanının yüzde 90'ı yılbaşında piyango bileti alıyor.
Yüzde 80'i hayatında tiyatroya gitmemiş.
Kolay para sanatına sevdalanmak varken, gerçek sanata değer vermek akıllı bir yatırım değil çünkü!

​ŞAMPİYON
Şimdi hayat hikayelerinin sinema filmleri ilgi görüyor.
Müslüm filmi harikaydı. Şimdi efsane yarış atı Bold Pilot ve efsane jokey Halis Karataş'ın hayat hikayesini anlatan "Şampiyon" konuşuluyor.
Bir zamanlar at yarışlarına tutkuluydum ve Veliefendi'de çok zamanım geçmiştir. Bold Pilot'ı yakından izledim.
Halis Karataş'ı da işadamı Kadir Keçelioğlu'nun sahibi olduğu Alişir adlı atına bindiği yarış öncesinde tanıdım.
Ata binme sanatçısından şaşırtıcı biçimde alçakgönüllülük gördüm.
Sadece atlar değildir "Şampiyon" olan. O atları şampiyonluğa sürükleyenlerdir

Mutluluk Takvimi
Ruhunu dinlendir.
Satın aldığın kitabı oku.
Bulmaca çöz.
Yaşlı insanları sevindir.
Yeni yıla hazırlan.

Gözlerin bu sevdanın
En kalleş haliydi
Vedasız gideceğin
Her halinden belliydi

Hani ölüm ayırırdı
İkimizi bu sevdadan
Beni inkar edemezsin
Bıraktığım anılardan

Düşündükçe
Çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin
Dokunuşunu
Hiç bekleme beni
Teslim olmuyorum
Kendime ayırdım
O son kurşunu

Hakkı YALÇIN

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