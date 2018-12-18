HAKKI YALÇIN
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Tayyip Erdoğan
Leblebi tozlarını gazoz olmadan içen çocukluk zamanları. Ayaklarımız çıplak.
Balon satanlara duymadığım merakı, ellerinde günün sevilen şarkılarının sözleri olan kağıt parçalarını satanlara duyardım. "Bir gün belki hayattan bir teselli ararsın!" Şarkı sözü yazarı olmamın temelleri o günlerde atıldı belki.
*****
Amatör futbol oynadığım gençlik yıllarımda Tayyip Erdoğan İETT'de dağ gibi bir forvet oyuncusuydu.
Amatör futbolculara eşit davranan futbol ayakkabısının markasıydı Dinyakos. Ayaklarımıza çivilerini batırırken kimseyi kayırmazdı.
Çizgisiz kağıtlara şiirler yazdığım lise yıllarımda Yılmaz Güney'in "Arkadaş" filmini defalarca izlemişliğim vardır.
Filmin son sahnelerinde "Bir gün bu tokadın hesabını sizlerden soracağız" sözlerine tuttuğum alkış sosyeteye ve ayrımcılığa tepkiydi.
Bu ülkede helalinden zengin olanların parmakla gösterilecek kadar az olduğuna inandığım için belki.
*****
Ömrüm boyunca hesap soran sadece Tayyip Erdoğan'ı gördüm.
En çok da düşüncelerine uygulanan baskıların hesabını sordu.
Her zaman dik durdu, inandığı ve doğru bildiği düşüncelerin mücadelesini verdi.
Kaç kez içine çekilmek istenilen girdaptan düze çıkmanın sınavını verdi.
Hem silahlı teröre karşı, hem ekonomik teröre karşı.
Ne yılgınlık ne yorgunluk.
Memleket davasındaki gözü pek duruşu her dile çevrildi.
Ateşlere basa basa yürürken kimsenin gidemediği kadar yol aldı.
Milletin sevdasını yakasına ilikleyip!
*****
Tayyip Erdodğan'ın verdiği mücadelenin kalbine inildiği zaman, çocukluğundaki izler kadar, halkın kalbine giden yolu da görüyorsak.
Biz buna gerçeklerin yansıması deriz.
O yüzden yiğidin hakkını yiğide veririz!
Tayyip Erdoğan seçimlerin hasat mevsimlerinde emeklerinin karşılığını topluyorsa. Sebepsiz değildir.
İKİ YORGUN YÜREK
Aynı gün içinde iki öğretmen kalp krizine yenildi.
Kilis'te Öncüpınar Ortaokulu'na atanan Türkçe öğretmeni Züleyha Erkal henüz 24 yaşındaydı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni İsmail Gör 30 yaşındaydı.
Öğretmenlik kendilerini çocuklara ve hayata adayanların mesleğidir.
Gerçek öğretmenler her şeyi kalbiyle yapar. Bir öğretmeni kaybetmek birçok şeyi kaybetmektir.
Bu yazıyı öğretmenlerin emeklerine mahsuben yazdım.
İki güzel insan iki yorgun yürek nezdinde bütün öğretmenler adına.
Mutluluk Takvimi
Aynı davranış karşısında farklı tepki bekleme.
Sokak hayvanlarını koru.
Eski şarkıları dinle.
Tezgahtaki balıklara dokun.
Tek kişilik bir aşk var
Kırılmış aynalarda
Seni tanıyan nasıl
Sensiz kalabilir ki
Seven yürek gitse de
Gözü arkada kalır
Bir veda senden nasıl
Güzel olabilir ki
İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat
Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat
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