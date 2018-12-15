HAKKI YALÇIN
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Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Müşteri
O hesabın içinde enayi masalları; birinci perde.
Kaşla göz arasındaki ihanet; ikinci perde.
Ödenecek yüklü tazminatlar; üçüncü perde.
Parayla etiket kazanmak isteyen erkeklik yerde!
*****
İnsanlığın en önemli icadıdır aynalar.
Yoksul ya da sosyetik; herkese gerçekleri gösterir.
İnsanların parasını çalarak zengin olanlar daha önce kazıklanan zengin züppelerden imaj çalar ya!
Onlar için de boy aynaları mevcuttur.
Onlar milyon dolarlık tazminatların altına isimlerini yazarken, o aynaların altında "tek enayi sen değilsin" diye yazar.
*****
Onları hayatımızdan çıkaran magazin sistemini bulamayacağımıza göre, onları bizlere göstermeyen bir gözlük olmalıydı.
Çünkü en korkulacak insanlar şöhrete ve paraya meraklı olanlardır.
Bir şeyi elde edebilmek uğruna kendi ruhunu satan insanlardan her türlü tehlikeyi bekleyin.
Onlardaki virüs hafife alınmaz!
*****
Onların arada bir ava çıkarlar.
Su içmek için kıyıya giden geyikleri vururlar da kafataslarını şömineli evlerinin duvarlarına asarlar.
Züppelikle basarlar havalarını.
İçtikleri şarapların markasını ve fiyatını haykırmaktan utanmazlar.
Kan içtiklerine şüphem yoktur ya, o yüzden onlara sormayın bile; "hayatında bir insana kan verdin mi?" diye. Ya da "bir yoksulu giydirdin mi?" diye.
Namussuzluğa yatırım yapanlar için insanlığın lüzumu yoktur!
Cebinizdeki bozuk paraları şıngırdatın, kulakları "Tilki" olur, şarkı bile söyler!
*****
Kağıda kirlenmeyi kalem öğretti.
İnsanlara para!
O yüzden eller yapış yapış kir!
Ne olduysa paranın ahlakı yenmesinden sonra olmuştur zaten.
"Müşteri velinimetimizdir!"
ANNE DEMET
Ünlü isimlerin özel hayatıyla ilgilenmek, onlara hakaret etmeyi gerektirmez.
Demet Akalın'ın kızı Hira'yla alışverişe çıkmasının bedelini "kızını da rüküş giydiriyor" eleştrilerine en güzel cevabı anneler veriyor.
Demet Akalın'ın evladını kaybeden bir annenin kendisine verdiği desteğe mahsuben verdiği cevaba baktım.
"Bir güzel anne bana yorumda saydıranlara cevap yazmış. (Evladım yaşasaydı da ne giyerse giyseydi) diye.
13 gün önce kaybetmiş evladını.
Ey kalpsiz insanoğlu, sana ne benim evladımın giydiği üst baştan. Vay efendim Bayrampaşalı gibi giydiriyormuşum. Sen Bayrampaşa'ya kurban ol!
O olmayan katran kalbine ne desem boş. Ağrı'ya park da yaptıracağım, Trabzon'daki çocuklara oyuncak da göndereceğim. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın!" Demet Akalın bütün çocukların annesidir. Pamuk şekeri dağıtan bakışları bile ondaki merhameti göstermeye yeter.
Çocuk üzerinden nefret siyaseti yapan katran yüreklilere ne söylesek yetmez!
Mutluluk Takvimi
Kaybetmeyi ahlaksız kazanca tercih et.
Sabırlı ol.
Olduğun gibi görün.
Camları süsle.
Gözlerin bu sevdanın
En kalleş haliydi
Vedasız gideceğin
Her halinden belliydi
Hani ölüm ayırırdı
İkimizi bu sevdadan
Beni inkar edemezsin
Bıraktığım anılardan
Düşündükçe
Çılgına dönüyorum
Sana yabancı bir elin
Dokunuşunu
Hiç bekleme beni
Teslim olmuyorum
Kendime ayırdım
O son kurşunu
Hakkı YALÇIN
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