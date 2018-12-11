HAKKI YALÇIN
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Bir sinek bile
"İçinde bir damla canlı sevgin varsa bana bir bak" diyor. "Güzelliğim ol, senin sevgine ihtiyacım var!" diyor.
Her şeye aç olduğu ortada.
*****
O çocuk küçük yaşında hayvanlara eziyet etmeyi öğrenmiş ve o yavru kediye tekmeyi basıyor.
Ayakkabısı yavru kediden büyük.
O kadar hınçlı atıyor ki tekmeyi, sanki uzaya mekik yolluyor.
O minicik kedinin yaşadığı acını zerresini hissetmesi mümkün değil.
"Sana kim öğretti bu kadar zalim olmayı?" diye sorsak nafile.
Okla köpek vuran, bir köpeğin dört ayağını kesen büyükler ona yeteri kadar ilham vermiş.
*****
Bir arkadaşımın 8 yaşındaki kızı gönderdi o zalim videoyu.
"Hakkı abi şuna bir bakar mısın?" dedi.
O kız çocuğuna söz verdim, "yavru kedinin acısını dile getireceğim" diye.
Dile getiriyoruz da anlık bir isyan yansıması.
Gerisi inleyen nağmeler!
*****
Dinimizde hayvanların hakları çok net biçimde ifade edilmiştir.
Bir yavru kediye böylesine acımasız biçimde işkence yapan birinin o sevgiyi önce ailesinden sonra toplumdan öğrenmesi gerekirdi.
O çocuğa "sana kim öğretti bu kadar zalim olmayı?" diye sorsak, genlerini mi sorgulayacağız?
Yoksa okla köpek vuran, bir köpeğin dört ayağını kesen büyüklerin ona nasıl ilham verdiğini mi?
Belli ki onunla birlikte büyüyecek o zalim duygular. Çünkü tepkileri bile;
"alt tarafı bir kedi ne olmuş ki" diye karşı tepkiye dönüştürenler var.
*****
Birkaç yıl önce acıktığı için bir kebap dükkanına giren ve bir porsiyon kebap yerken yakalandığı için dükkan sahibi tarafından kızgın şişlerle bedeni dağlanan köpeği hatırlıyorum.
Onurlu hayvan severler tarafından kapının önünden alınıp tedavisi yapıldıktan sonra Yedikule Hayvan Barınağı'na teslim edilmişti. Diğer köpekler ona sormuştu, "nasıl cesaret ettin de o dükkana girdin?" diye.
Köpeğin cevabı netti. "Ben o dükkana acıktığım için değil, insan denen canlıların içlerinde nasıl canavar taşıdıklarını göstermek için girdim." Ona işkence yapan kebap dükkanı tıkır tıkır işlerken, o köpeğe yaptıkları sükseli etiketi oldu.
*****
Su içmek için nehir kenarına inan ceylanları vurmayı bile avcılık sporu diye yutturanlar dünyasında, tek kanadı kopmuş bir sinek bile onlardan daha yüreklidir. O sinek ne işkence bilir ne aman dilenir!
Sokaklar çıplak bedenleriyle dilendirilen çocuklarla doluyken.
Yasalarımız hak edenlere gerekli cezaları vermediği içindir ki.
Hayvanlara işkence yapmak çocukları katletmekle kardeş bilinir.
SUÇ MAHALLİ!
Bir şarkıda bir kokuda unuttuğunuz eski bir aşka rastlarsanız korkmayın
Hiçbir şey olmamış gibi yanınıza oturup, kahvenizden bir yudum çekip geçip gidecektir
Suç mahallini seven katiller gibi
Mutluluk Takvimi
Ev satın alırken yangın çıkışına bak.
Minyatür golf oyna.
Türkü dinle.
Fotoğraf çektir.
Melekler yazmıştı
Hikayemizi
Bakınca ölürdüm
O gözlerine
İsmin iki hece
Sevgin dağ gibi
Seni iliklerdim
Düğme yerine
Yok yere hasretin
Koluna girdik
Mektuplarda kalan
Aşk acısıyız
Şimdi kalbimizde
Başka sevdalar
Yalan gönüllerin
Kiracısıyız
HAKKI YALÇIN
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