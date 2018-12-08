HAKKI YALÇIN
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Yeni bir devir!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine çevreci bir kampanya ile hazırlanacaklarını açıkladı.
"Bu seçimde flama afiş, pankart yok." Gerekçelerini de sıraladı.
"Her seçim döneminde caddeler sokaklar, elektrik direkleri parti bayraklarıyla, afişlerle pankartlarla donatılıyordu.
Bunu çok ilkel buluyoruz!
Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz.
Çevreye saygılı kampanya yürütme kararı aldık."
***
Bu karar çevreye saygı kadar savurganlığa da duvar örmek demek.
Afişlere, flamalara harcanan parayla neler yapılır neler.
O yüzden Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasıyla ilkel bir devir kapanmış, yıllanmış seçim çöplerinden arınmanın yolu açılmıştır.
***
Hepimiz biliyoruz ki, hiçbir vatandaş parti bayraklarına, flamalara oy vermiyor.
Hizmete veriyor oyunu, güvene, inandığı insanlara.
Parti bayraklarının çoğalıp azalmasıyla kişilerin fikri değişmiyor.
En anlamlı parti bayrağı oluşturduğu hava, benimsediğin slogandır.
Gerçekler su geçirmez!
Düşüncesi olmayanın flaması da işe yaramaz çünkü.
***
Açıkça söylemeliyim ki, abartılı bayraklar, gözümüzü kirleten görüntüler hepimizi rahatsız etmiş ve sizleri yormuştur.
Hem maddi hem manevi.
Bu gürültü ve görüntü kirliliğinin bittiği bir seçim görebileceğimi de hiç düşünmemiştim.
O yüzden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararına saygılarımı sunuyorum.
***
Bir şeyler değişirken değişmemekte inat edenlerin varlığını da işaret etmek zorundayız.
Buna da acı gerçekler deniyor.
Yıllardır oy verdiğiniz parti asla iktidara gelemiyorsa, o parti liderini istifaya davet etmek nefsi müdafaadır.
Kendi çevrenize duyarlı olmak ve yenilgi gürültüsüne karşı durmak adına, bundan daha anlamlı bir flama bilmiyorum.
***
Yenilmenin bile bir zarafet anlamı varsa!
Her seçimi kaybettikten sonra "koltuğa yapışmak gibi" bir görüntü kirliliği mevcutsa!
Paralı ödüller!
Şimdi moda; "paralanmış" ödül dağıtımı.
Ödül alanları görünce şaka gibi geliyor ama hepsi gerçek.
Karşılığında ya reklam bedeli ya alenen hesaba geçirilmiş paralar!
Ödül aldıkları için kendilerine başkalık kazandıracaklarını zannedenler hiç kuşkuları olmasın ki kaç paralık oldukları biliniyor.
Herkesin gerçek ödülü alnındaki etiket!
Ama asıl mesele; jüri adabının bu ülkede hükmünü kaybetmiş olması.
O yüzden kaybettiklerimizi kazanmak mümkün değil artık.
MUTLULUK TAKVİMİ
Lösemili çocuklar için bağış yap.
Hazırda yara bandı bulundur.
Müzik sesiyle uyu.
Ihlamur iç.
Şimdi gittiğin gibiyim
Bu şehirde
Sancılanır her saat
Sensiz yüreğim
Bir düş gibi büyürsün
Islak gecelerimde
İnadına sever
İnadına beklerim
Şimdi yaslı dağlar gibi
Yokluğun
Gittiğin yolda kaldı
Yorgun gözlerim
Sen benim birtanem
Gönlümde efsanem
İnadına bekler
İnadına özlerim
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