HAKKI YALÇIN
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Kışkırtıcı davet!
Bu ahlaksızlar yaşlı, genç emekli demeden 35 kişinin parasını çaldı.
Çetenin içinde nüfus memuru da var polis memuru da.
Bu çete kişilerin kimlik bilgilerini çalmakla işe başladı.
Sonra o kimliklerle internet bankacılığı yoluyla hesaplar boşaltıldı.
37 kişilik çete yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Sonrası ne olacak?
Allah kerim!
***
Geçen yıl bu zamanlar böyle soysuzlardan oluşan 7 kişilik çete benim kimlik bilgilerimi çalıp, Gebze Kuveyt Türk Bankası'nda adıma sahte hesap açtılar.
Ardından Çerkezköy İNG Bank'tan benim kimliğiyle 20 bin lira kredi çekerken yakalandılar.
Bu ülkenin mahkemeleri bu beylerin hapse atılmasına bile razı olmadı.
Hepsi sokaklara salındı.
Serbest bırakılanlar yakalanan 37 kişinin içinde olmasalar da böyle soysuzlara ilham verdiklerine kuşkunuz olmasın.
***
İnsanların kolay yoldan para kazanma tutkularıyla hırsızlık birleşince meslek onurları da satılıyor, şeref de.
Nüfus memuruna güvenip kimlik bilgilerimizi veriyoruz.
Polis memuruna güvenip emniyetimizi teslim ediyoruz.
Gördüklerimiz gerçek görmediklerimiz daha gerçek!
***
Bu soysuzları serbest bırakan yasaların kışkırtıcı bir daveti varken böyle çeteler üreyecektir.
Nüfus memurları ve polis memurları da işin içine giriyorsa ahlaki çöküntü hızlanacaktır.
İnsanların öz varlığını tanımlayan duruşlar el değiştirdi, dil değiştirdi.
Gözleri paradan başka bir şey görmeyenlerin görmesi gereken cezalar ağırlaştırılmadıkça hepimizin başı belada!
***
"Kimlikleri satanların memleketi satmak kadar ağır bir suç işlediği gerçeğinin göz önüne alınmasını talep etsem" mahkemeyi yönlendirmekten hakkımda dava bile açılabilir.
Maksat adalet yerini bulsun!
Ama ahlaksız çetelerin hakları bile bizleri bastırıyor ya!
Helal olsun!
Ahmet Selçuk İlkan
Şarkı sözü yazarlığı denince aklıma gelen iki isim vardır.
Biri rahmetli Ali Tekin Türe, diğeri Ahmet Selçuk İlkan.
Şarkı sözü yazmaya başladığımda kapısını çaldığım adamdır Ahmet Selçuk İlkan. Bana yolu tarif etmişti zengin yüreğiyle.
Yıllarca muhteşem şarkılar yazdı, kendine has tarzıyla şiir okumayı sanat haline getirdi.
Ahmet Selçuk İlkan müzik dünyasının uzun soluklu şarkı sözü marşıdır.
Hafta içinde yapımcılığın en vefalı adamı Polat Yağcı tarafından organize edilen gecede 41'inci Sanat Yılı'nı görkemli bir şekilde kutladı.
Bu 41 yılı dizlerinin dibinde büyüttü Ahmet Selçuk İlkan, dillerdeki şarkılarında.
Onun ilham yağmurları dinmez.
Onun zarafet ve vefa duygusu zerre kadar sekmez.
O yüzden Ahmet Selçuk İlkan benim gönlümde herkesin görebileceği bir yerdedir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Bugün birinin hayatında melek ol.
Eski dostlarınla buluş.
Uzun uzun düşün.
Verdiğimiz sözlerin
Harflerini unuttuk
Bir daha yan yana
Yazılmaz isimlerimiz
Ne şifreli sözcükler
Ne fantastik öyküler
Para etmez artık
İkimizin de yıldızı
Söndükten sonra
Gerçeği biliyoruz
Bakacak yüzümüz
Kalmadı birbirine
Herkes silahları kuşanıp
Kendi cephesine
Döndükten sonra
Hakkı YALÇIN
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