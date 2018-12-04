HAKKI YALÇIN
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Engel-SİZ!
Hayatta en çok ezilenler için senede bir günlük hatırlatma yetiyor mu acaba?
Üstelik onlar için yapılması gerekenler hala askıdayken!
Peki, o insanların sorunları senede bir gün dışa vuruluyor da diğer insanlar kendilerinde eksik olanı fark ediyor mu?
Engelli insanları dışlayanların yüreklerindeki engeli kim kaldıracak?
Engelli insanlara ayrılan park yerine bile otomobillerini "yerleştirmekten" utanmayanlar mevcutken!
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Geçen yıllar içinde devletin engelli insanlar için bir şeyler yapmaya çalıştığını gördük ama yetersiz!
İşyerlerine engelli insan çalıştırma zorunluluğu getirildi ama hala kamu binaları bile engellerin erişimine uygun hale getirilmedi. Yıllardır yaya kaldırımlarının engelliler için düzenlenmesini bekliyoruz.
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Son yıllarda engelli sporculara gösterilen özen gurur verici.
Birçok engelli sporcumuzun dünya çapında başarılar kazanması, hiçbir engelin aşılmaz olmadığını göstermeleri açısından ayrı bir anlam taşıyor.
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Engelli insanlara nasıl davranılması gerektiğini öğretmek de bir borçtur.
Yıllar önce görme engelli bir kadın avukatın haberini hatırlıyorum.
Avukat kadın başka kuruma geçmek için yatay geçiş sınavını kazanmıştı.
Ertesi günü kurumun hukuk müşaviri kendisini arayıp, "arkadaşlar sizin kazandığınızı duyunca kazan kaldırdılar.
Bizim binlerce dosyamız var. Engelli bir kadın olarak siz bu görevi yapabilir misiniz?" Engelli kadın avukatın cevabı hala aklımda.
"Hayatım boyunca bu ötekileştirmeyi unutmayacağım!" Her insanın hakkı olanın görme engelli insanlara yasaklanmasının insan olanın beyninde ne işi var?
Bu zehirli düşünce girdabında engelli insanların ayakta kalabilmesi mümkün mü?
*****
Engelli insanlar toplu taşınamıyorlar.
Bindikleri toplu taşıma araçları da onlara uygun değil, insanlıklar da!!!
Birkaç ay önce bir dostum anlatmıştı, minibüse binen engelli vatandaşa sağlam zannedilen hiçbir insan koltuğundan kalkıp yer vermemişti de kendisi gibi engelli biri kalkmıştı, "buyurun siz oturun" diye.
*****
Alışverişlerde görme engelli birine paranın üzerini bile eksik veren " aşağılık insanlar" var.
Bir insanın engelli insanı sömürmekten medet ummasının açıklaması ortada.
Asıl onların tedaviye ihtiyacı var.
*****
Bilinmelidir ki, engelli insanlar bu hayatta görevleri icabı yeryüzünde.
Görevlerini mi merak ediyorsunuz?
"İnsanca yaşamalarına parmak kaldırmayan insanları sınamak!"
REKLAMLAR!
Babasıyla birlikte televizyon izleyen küçük çocuk, babasına sordu.
"Söylesene baba reklamlar olmadan önce insanlar neyi alacaklarını nasıl bilebiliyordu?" Baba gülümseyerek cevap verdi.
"İnsan ihtiyacı olanı her yerde bulur oğlum. Reklamlar ihtiyacı olmayanlar içindir." Hele çamura batmış şöhretlerin kullanıldığı televizyon reklamları!
Mutluluk Takvimi
Bedenini hor kullanma.
Zenginlikle başarıyı karıştırma.
Bir resim sergisini gez.
Pencere camlarını süsle.
Aşk bazen zalimdir
Akıllıyı deli eder
Aldığını geri vermez
Ciğerini söker gider
Kaderin bana kestiği
Ceza mısın sen
Ömrümün başına
Bela mısın sen
Mademki ayrılıktan
Memnun görünüyorsun
Aşka verdiğim sözden
Benim de dönmem lazım
Madem hayat sil baştan
Madem ki yolum uzun
Düşe kalka yürümeyi
Tekrar öğrenmem lazım
Hakkı YALÇIN
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