HAKKI YALÇIN
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Kayıpların ayıbı!
"Bir kız çocuğu henüz 14 yaşında.
Annesiyle babasının kavga ettiği bir gece, "anne" diyor, "karakola gidelim" Anne soruyor, "neden?" Kız çocuğu kördüğümü çözmenin adresini işaret ediyor.
"Sana değil polislere anlatacağım."
***
Birlikte polise gidiyorlar, kız çocuğu 5 yaşından beri babasının tecavüzüne uğradığını söylüyor.
Evin içindeki şeytanın varlığını işaret ediyor.
Herkes şaşkınlık içinde.
O küçük kız çaresizliğini nereye koyacağını bilemiyor.
Devlet baba kızı yurda yerleştiriyor, savcılık babayı ertesi günü serbest bırakıyor.
Sebep; "kız bakire!"
***
Bir ay sonra ailesine teslim edilen 14 yaşındaki kız çocuğu "iftiracı" damgasıyla tanışıyor.
Ama o kız çocuğu 14 yaşında bile başını dik tutuyor.
"Bana kamera verin" diyor, "babamı görüntülerim!" Dolunayı bekliyorlar.
Kendi kızının kanını emen kurt baba ortaya çıkıyor.
Yine aynı şerefsiz film.
Görüntüler önce aileye sonra mahkemeye teslim ediliyor.
Babanın cezası 30 yıl hapis.
***
Nice kız çocuğu bu şekilde katledilmiştir.
Bir şehrin sözde ileri gelenleri 13 yaşındaki kız çocuğuna sırayla tecavüz etmişlerdi de mahkemeden çıkan kararı hatırlıyorum.
"Kızın akli dengesi yerinde değil!" Kalbi kasıklarında atan erkeklerin sağlığı yerinde ya, gerisi önemli değil.
***
Hukukumuz abazan erkekleri korumayı çocuklarımıza tercih etmiştir.
Hukukumuz suçlulara inanmayı masumlara inanmaktan daha değerli kılmıştır.
O yüzden son yıllarda gelişen olaylara bakıldığı zaman, geçmişteki kararların bu sırtlan babaları ve diğer şerefsiz erkekleri nasıl beslediği ortaya çıkacaktır.
Böyle babaların cesedini geri tükürür toprak ana.
Ama bizim hukukumuz bunlara gereken cezaları bile vermeyi bile uygun görmemiştir.
O yüzden ne çok çocuk kaybettik.
Bu şerefsiz babaları yaşatmak uğruna!
Erkeklik ha!
Erkek yasalarının sokaklarda tüm heybetiyle ortaya konduğu bir ülkeden manzaralar izliyoruz.
İzmir'in Yeşilyurt semtinde otomobilini yolun sağına çeken adam yanındaki kadınla tartışmaya başlıyor.
Ardından tekme tokat atarak kadını darp ediyor.
Görüntüler çevrede oturan bir vatandaş tarafından kaydediliyor da ne olacak?
Erkekliğin yeni savunmaları kadınları aşağılayan metinlerle dolu.
Bizim de onlar için cümlelerimiz mevcuttur!
"Erkekçesi güzeldir ölümün bile, kadınlar alınmasın.
Ne kadınlar tanırım onur heykeli. Erkeklik bıyıkta ve yumrukta sanılmasın!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Görmeyen birinin kolunu tutma, bırak o senin kolunu tutsun.
Çocuklara ayakkabı bağlamayı öğret.
Aşklar gelin çiçeği
Yakası güllü zaman
Kalp kırmayı bilmezdi
O tatlı dilli zaman
Hayat vapur dumanı
Hasret fena tüterdi
Aşk sevene kıymazdı
Bir tebessüm yeterdi
Bu sevda treninden
Zamansız indik
Ömürlük şarkıların
Nağmesi bizdik
Maziyi özleyen
Aşk yolcuları
O trene binmek için
Neler vermezdik
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