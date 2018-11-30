HAKKI YALÇIN
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Çocuk oyuncağı
Çıkarıyor silahını tek kurşunla işini bitiriyor.
Haplı beyni etten yapılmış bedeniyle ön koltuğa geçiyor, el frenini çekiyor ve taksi şoförünün hasılatını cebine indiriyor.
Aldığı para 300 lira.
İnsan canına kast etmek bu şehirde bu kadar ucuz!
Şimdi taksi şoförü yoğun bakımda haplı kansız firarda!
Olur da yakalanırsa, hukukumuz avukatlarımız yasalarımız bir psikopat nasıl korunur bizlere gösterecekler.
*****
Ölümün gözü seğirirken adresini celladına bırakmak gibi hayat.
Sadece taksi şoförlerinin değil, birçok insanın evinden canlı çıkıp ölü ya da yaralı dönmeyeceğinin garantisi yok.
Akıllar tutuldu öfkeler patladı.
Çocuk tacizcileri ve kadın katilleriyle hukuk arasındaki "derin aşkı" gördükten sonra, bir taksi şoförünün başına kurşun sıkanların canına okunacak gerçekleri görebilir miyiz?
Evimize giren hırsızın hakları bile bizim kendimizi korumak gerçeğimize beş basarken!
*****
Hey gidi yıllar hey!
İstanbul'da 40 yılda bir gangster çıkardı da aklı çıkardı insanların.
Kadın bedenine saplanan bıçakların sayısı arttıkça cezaların azaldığı bir ülke olacağımızı nereden bilelim.
Bunun hayali bile olmazdı.
Hukukumuz katillerin" boyunbağı" olduktan sonradır ki, şimdi insanların hayatıyla oynamak çocuk oyuncağı!
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