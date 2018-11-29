HAKKI YALÇIN
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Gel de özleme!
O kadınlar boşanırken cebe indirdikleri milyon dolarlık tazminatlarla kendilerini tanıtırlar.
İhaneti de caba!
*****
Magazin sayfalarında kirli çamaşırları ortaya serildikçe güçlenen kadınları gördüğüm zaman.
Akşamları çamaşır ipine yıldızları asan sabahları kurutan namuslu kadınları özlüyorum.
*****
Ekmek alacak parası olmayanlar için, fırınlarda askıda ekmek dağıtılan bir ülkeyiz.
Buna karşılık lüks otomobilleri kapışanlar memleketi.
"Nazar etme ne olur çalış senin de olur!" Hayat bütün jokerleri onlara dağıtıyor da, tek dertleri nazar öyle mi?
*****
Üstü başı berbat bir adam karanlıkta takım elbiseli bir adamın önüne çıktı.
"Paranı ver" dedi.
Takım elbiseli adam kendisine özellik katmak için "ben televizyon yapımcısıyım" diye karşılık verdi.
Üstü başı harap adam daha bir hiddetlendi.
"O zaman bana PARAMI ver!"
*****
Müzik dünyasında bile şiirleri martılar okuyor artık, parsayı da kargalarla "Tilkiler" topluyor.
Bir gitarın telindeki sızıyı hissetmeyenler paranın üzerindeki yazıyı seçiyorlar. "Yap-işlet-devret" modeline mahsuben!
*****
Magazin aleminde paraya para demeyen kırk kocalı bakireleri gördüğüm zaman.
Masum düşlere hamak kuran fabrika kızlarını özlüyorum.
*****
Öldürdüğü değerleri evimizin içine dolduran televizyonlar şiddeti ve katilleri de topluma armağan ederek kasalarını doldurdu!
Sokaklardaki infaz çetelerini de doğurdu üstelik!
*****
Şimdi gencecik çocukların ellerine silah tutuşturmayı sanat edinen puştları gördüğüm zaman.
Telgrafın tellerine konan kuşları özlüyorum.
*****
Son özlem!
Eski çamların kaltak eski kaltakların gazeteci olduğu bir ülkede değişen resimleri gördüğüm zaman.
Hala temiz bir Türkçeyle karnını doyuran namuslu gazetecileri özlüyorum.
DAHA BİTMEDİ
Karşıdan karşıya geçerken, trafik abazanları tarafından gençlerin ayaklarına kurşun sıkılıyor.
Başka bir şehirde oğlu sokak ortasında bir kurşunla öldürülen baba isyan ediyor.
"O kurşunu kim sıktı?" Artık veletlerin bile cebinde silah var.
Ve onların o silahı kullanmaları için gerekli ortam da televizyonlarda yaratılıyor.
Sokak ortasında vurulan gençlerin sahnelerini zarafetin lağım "Çukur"una atıldığı dizilerde göreceksiniz.
Kusura bakmayın ama daha görecek çok şeyimiz var. Yalanın, paranın, şiddetin bu denli itibar gördüğü düzende!
Mutluluk Takvimi
Yardım kuruluşu için gönüllü çalış.
Müzikte kaliteyi ara.
Diş fırçanı yenile.
Yağmurda ıslanmanın tadını çıkar.
Süt iç.
Gurbet biraz sana benzer
Hasret biraz bana
Kayıtlandım
Acıların nüfusuna
Nefret biraz sana benzer
Şefkat biraz bana
Tutuklandım
Senden kalan anılara
Ayrılık aşkın töresi
Ne yurdu var ne yöresi
Sen diye tutturuyor
Bedenimin her hücresi
Göğsüme saplanmış
Hasret bıçağı
Sanma ki rüzgara
Karışacağım
Ben aşktan yaralı
Sevda kaçağı
Asla teslim olmam
Savaşacağım
Hakkı YALÇIN
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