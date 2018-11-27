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  • 27 Kasım 2018, Salı

Uyku tulumu!

FENERBAHÇE'nin büyük yürüyüş adlı masal kitabında son sayfada; "tarihi bir bozgun talihle atlatıldı" diye yazıyor.
Trabzonspor o kadar çok gol atabilirdi ki, o farkın ödeşmesi uzun yılları gerektirirdi.
Fenerbahçe'nin bu kadar ruhsuz oynadığı bir maç hatırlamıyorum.
Bunların yerlisine de yabancısına da uyku tulumu hediye edilse de onları giyseler.
Fenerbahçe forması hiçbirine yakışmıyor çünkü!
Bunun gururunu da bu takımı kurma görevini Comolli adlı kasa üstadına bırakan Ali Koç üstlensin.
Böyle bir adamın yanlışlarına arka çıkmanın bedeli varsa ödenmeli.
Çünkü hiç kimse Comolli kadar Fenerbahçe'ye bu kadar yakından saldırmamıştı!
***
Trabzonspor'un hakkını da verelim. Malatyaspor maçında takımdaki Truva atlarıyla içten vurulanlar, eldeki gençlerle ne çok şeyin sahibi olduklarını gösterdiler.
Beşiktaş'taki gençlik meşalesini de haftanın en parlak ışıklarından biri sayıyor ve Ünal Karaman'la Şenol Güneş'e haftanın alkışlarını gönderiyorum.
***
Gördük ki Galatasaray'ın Konya maçında yediği goldeki pozisyon penaltı değil. Ama böyle penaltıların en çok büyüklere verildiğini de çok gördük.
Maçtan sonra hakem isimleri verip onların meslekten men edilmesini isteyen Galatasaray Başkanı'nın, geçen sezon kendilerine Alanya'da şampiyonluk bahşeden Ümit Öztürk adlı hakem için tek kelime ettiğini duymamıştık.
Bir penaltı pozisyonu için bu kadar yangın çıkarmak başkanlıksa, geçen sezon Fenerbahçe derbisinde rakibin verilmeyen 3 penaltısıyla Galatasaray'ın neler kazandığını hatırlatmak da boynumuzun borcu olsun.
***
Gerçek adaletin varlığı için kavgaya soyunanlara saygımız sonsuz. Ama adaletsizliğin sahanın içinde hazırda bekleyen bir oyuncusu vardır; ganimet!
Ganimet; yağmacılığın diğer adıdır!
Ve bu ülkede çok revaçtadır!
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