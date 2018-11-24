HAKKI YALÇIN
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Öğretmenim
"Çocuk; benim annelik duygumu canlı tutan en değerli varlıktır.
Çocuk; yarındır, umuttur. Çocukları özlemleriyle buluşturacak bir dünya yaratmak hepimizin görevidir." Özgürlük nedir öğretmenim?
"Ufka kanat açarken yüreğinde taşıdığın en değerli hazine." Asalet nedir öğretmenim?
"Her şey son hızla kirlenirken temiz kalmak." Nefret nedir öğretmenim?
"İnsanlıktan çıkıp yırtıcı bir hayvan suretine bürünmek." Marifet nedir öğretmenim?
"Ateşlere basa basa yürümek." Sefalet nedir öğretmenim?
"Kurumuş ırmaklarda ölüme boy veren insanların acıklı yalnızlığı."
*****
Yaşlılık nedir öğretmenim?
"Yağmur gibi yanaklardan süzülen hayata inadına gülümseyebilmek." Borç nedir öğretmenim?
"Namuslu insanların göğsündeki sessiz çığlık." Vatan nedir öğretmenim?
"Toprağına güvenle basabildiğin, mahkemelerinde herkese adaletli davranılan, insanların özgürce barış ve huzur içinde yaşadığın anayurt." Bilgi nedir öğretmenim?
"Hayatın kitabını iyi okumak. Yemek tariflerine, magazin haberlerine ve televizyon dizilerine değil her daim gerçeklere aç kalmak." Yalnızlık nedir öğretmenim?
"Ziyaretçisi olmayan mezar taşı."
*****
Öğretmen nedir öğretmenim.
"Hepinizin hayatında bir film karesi.
Şarkıları dinlerken de çiçekleri sularken de gözleri dolan.
Karşısına eski öğrencileri çıktığında gururlanan.
Hala büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpen.
Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür diyen.
Binecek bir at dahi bulamadan dönülmez akşamların ufkuna yürüyen."
*****
Mistik bir sabırla acılarını büyüten, hayatımızın öznesi öğretmenlerimiz.
29 harfli bir alfabenin içine gizlenmiş harika masallarımız.
Karanlığa karşı en kutsal ışık olan öğretmenlerimiz.
Cesaretin ve haksızlığa direnişin simgeleri.
Bir harf öğretene 40 yıl kölelik verilen dünyanın hükümdarlığına yüz vermeyen özel insanlar.
Biz böyle bildik böyle tanıdık.
Eğer içlerinde bu tariflere uymayan varsa.
Eğer aralarında sınav sorularını çaldırıp ahlaksızlığa göz yuman, çocuklarımıza göz koyan varsa.
Onlar bizim duyduğumuz saygının dışındadır!
YENİ HABERLER!
✔ Bilgisayar klavyesi klozetten 400 kat daha kirli!
(Bu konuda yürekler hesaba katılmamıştır!)
✔ Askerlikte "tedbirsizlik" suç değildir.
(Kader denen gariban suçlu varken, çocuklarımızın ölümüne sorumlu aramaya gerek yoktur!)
✔ Bu ülkenin kadınları erkeklerden daha cesurdur.
(Genetik olarak!)
Mutluluk Takvimi
Öğretmenlerinin izini bul.
Tasmasız köpek dolaştıranı uyar.
Satranç oynamayı öğren.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık belki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
Hakkı YALÇIN
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İşçiler için! 23 Kasım 2018, Cuma ASGARİ ücret için işçi tarafı "2 bin lira olsun" diyor. İşverenler "ekonomik durum ve hedef enflasyon göz önüne...
- İnsancıl! 22 Kasım 2018, Perşembe DÜŞÜNÜYORUM da. Tiyatro salonları boş olan bir ülkede. Çocukların geleceğinin televizyonların kanalizasyon çukuruna...
- Tüm dillere tercüme 21 Kasım 2018, Çarşamba RUS yazarların kitaplarını bile yasaklamışlardı. O kitapları okuyanları sorgusuz sualsiz astılar bu ülkede. O...
- Naylon devrim! 20 Kasım 2018, Salı LUCESCU'nun devrim masalı fos çıktı. Çünkü devrim yürek işidir. Devrim kolaycılığı sevmez, kavgaya soyunmaktır. Lucescu...
- Yeter artık! 20 Kasım 2018, Salı ADALET Bakanlığı çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara ilişkin yapılan adli...