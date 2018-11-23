İşçiler için!

ASGARİ ücret için işçi tarafı "2 bin lira olsun" diyor.

İşverenler "ekonomik durum ve hedef enflasyon göz önüne alınmalı" diyor.

Bir seferliğine de işçilerin durumu göz önüne alınsa nasıl olur!

O işçilerin okula giden çocuklarına verecekleri harçlığa mahsuben.

*****

Dolar düştü ama piyasayı hala "doların havada uçuştuğu" biçimde göstermek isteyen firmalar var.

Alan ya da almayan meselesi değil.

Mesele satıcıların üreticileri kazıklama meselesi.

Semt pazarlarında bile fırsattan istifade her mamulde fiyat artışı yüzde yüze yakın.

Ticaretin en ahlaksız tarafı; insanları aptal yerine koymaları değil mi zaten!

*****

Giyim ve ayakkabı mağazaları sözde indirim yapıyor.

Çaresiz insanları kazıklamayı bile alışkanlık hale getirenler var.

Bir enayi masalına dönüştürülüyor ticaret.

Önceki gün bir ayakkabı mağazasına gittim, daha önce vitrinde 290 lira fiyat etiketi bulunan ayakkabının 600 liraya çıkarılıp yüzde 50 indirimle vitrine konmasına baktım.

"Sizin ayakkabılarınız ne zaman 600 lira oldu?" diye sordum tezgahtar çocuk kızardı.

Giderken "patronunuza söyleyin" dedim.

"Eskiden indirimlerdeki fiyat etiketlerinde firmaların ahlakı yazardı!"

*****

İşveren olmanın bile bir ahlakı vardır.

Ve birilerinin bu ahlaksızlıkların peşine takılmasını umuyorum.

Namusuyla iş yapan, çalışanına ekmek veren işverenlerin mücadelesine saygılarımı sunuyorum.

Elbette işleri zor!

Ama işçilerin durumu onlardan daha zor!

Sabahları okula giden çocuklarının karşısında boynu bükük duran, semt pazarlarında akşam saatlerini bekleyen işçi babalardan söz etsek yoksul edebiyatı yapmaktan sanık oluruz.

Olalım!

Bizim zenginlikle de işimiz yok zaten!

Zengin edebiyatıyla da!

*****

Eskiden terziydim.

Çocukluğumda kelimeleri kesip biçen bir ustanın yanında çıraklık yaptım.

İroni yapmayı berberlik yapan pirelerden öğrendim.

O zamanlar televizyon olsaydı develer de her kanalda tellallık yapardı.

Ama emin olun ki onlar da işçilerin yanında dururdu.



HABERLER!

✔ Çocuk tacizcilerine ağır cezalar gelecek-miş!

(Gözlerden düşen hukuk çocuklarımızın gözüne giremez artık.)

✔ Trafikte çakarlı araçlara ceza kesiliyormuş!

(Rüyamda görsem inanmam!)

✔ Sonradan görme zenginlerde müthiş bir artış var!

(Ceketinin ya da mantosunun astarını değil insanlığını göstermektir hüner.)



Mutluluk Takvimi

İhtiraslı insanlardan uzak dur.

Çocuklara yün eldiven al.

Haklıysan tepkini göster.





Bardağından içtiğim

Aşkından vazgeçtiğim

Mazinin hatırına

Sana ses etmiyorum



Bu kez halin ağlamaklı

İş işten geçti diyorum

Ziyaretçi edasıyla

Gitmeni bekliyorum



Çok sevmenin günahları

Dökülen gözyaşları

Gecelerin karanlığı

Sabahlara ödenmiştir



Seni canım bildiysem

Ölüp ölüp dirildiysem

Şimdi kalbimden sildiysem

Bütün borcum ödenmiştir



Hakkı YALÇIN