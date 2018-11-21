HAKKI YALÇIN
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O kitapları okuyanları sorgusuz sualsiz astılar bu ülkede.
O sırada Amerika otel damlarına canilerini yerleştirip, bizim topluluklarımızın üzerine kurşun yağdırıp ülkeyi elden ayaktan düşürüyordu.
Kitaplarından bile korkulan Rusya ise askerin de siyasetçinin de uzağındaydı.
Amerikan postallarının tuzağında!
*****
CIA'in Ortadoğu mümessili Graham Fuller ahlaksız siyasetin her yolunu deniyordu o sırada.
Bu ajan 40 yıl sonraki itiraflarında "asılacak adamın kendisi olduğunu gösterdi" ama neye yarar.
Binlerce insan hayatını kaybettikten sonra.
Ve Amerika'nın sözünden çıkmayan darbeci generallerin eşliğinde nasıl talan edildiğimizi gördükten sonra!
*****
Rusya ile yakınlaşmanın temelleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la atıldı.
Amerika'nın tehditlerinin ve sinsi oyunlarının bozamadığı bir temel.
Karadeniz'in 2 kilometre altına döşenen 930 kilometrelik iki boru hattımız var.
Rus doğalgazını Karadeniz'in tabanından önce Türkiye'ye ardından da Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım Projesi'nin en zor kısmı önceki gün Tayyip Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle tamamlandı.
Bu projede yıllık 15 milyon haneye yetecek gaz Türkiye'ye akacak.
Ülkemize sağladığı prestiji ve mali kazancı da teknoloji hesaplasın!
*****
Tayyip Erdoğan'ın verdiği mücadelenin kalbine inildiği zaman ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok.
Ateşlere basa basa yürümek gibi.
O yüzden sadece duruşu değil, ürettiği böyle dev projeleri de "biz büyük devletiz" tercümesiyle bütün dillere çevriliyor.
Hem Avrupa okuyacak hem Amerika!
Mecburlar!
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