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  • 20 Kasım 2018, Salı

Naylon devrim!

LUCESCU'nun devrim masalı fos çıktı.
Çünkü devrim yürek işidir.
Devrim kolaycılığı sevmez, kavgaya soyunmaktır.
Lucescu "Burak Yılmaz'ı takıma alacaktım ama" diyorsa, biz de diyoruz ki; "bir teknik adamın kalitesi böyle zamanlarda belli olur!"
***
Milli takıma seçilen futbolcuların hal ve gidişi kadar, form durumu da o formayı giymesine gerekçedir.
O yüzden, Oğuzhan'ın Yunus Mallı'nın milli formayı giydiği bir ülkede, kimse bana emeğin ödüllendirilmesinden bahsetmesin.
***
Aldığı ve alacağı paradan başka hiçbir şeyi sahiplenmeyen adamlardan milli takıma hayır gelmez şer gelir.
Büyük umutlarla yola çıkılır da milli takım C Ligi'ne düşer gelir.
***
Futbol kendi ahlakını yarattı.
Birileri önüne çıkanı ardına kattı.
Birileri piyon olmanın onuruna adını ve soyadını sattı.
Futbol ahlakını erozyona uğratan adamları paranın akan tarafına yerleştirmek sistemin gereği çünkü.
Milli takımın başındaki yerli teknik adamların milli forma altındaki tetikçi futbolcular tarafından sırtından vurulduğunu da biliyoruz.
Onları vuranları da!
Futbolda dürüstlüğün ve ahlakın beyin ölümü gerçekleşti.
Kalanıyla çocuklarımızı büyüteceğiz.
***
Futbolumuz C Ligi'ne düştü.
Herkes ölene kadar yaşayacak ama bazıları elindeki kötülükleri hiç ölmeyecekmiş gibi yaşatıyor.
Futbolda kirli düşüncelerin saltanatı yıkılmadıkça.
Daha çok küme düşeceğiz.
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