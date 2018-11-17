"Biz bazı hayvanlarla hayvan olamayız." Hangi tür hayvanları tercih ediyorsunuz başkan?
Hayvanları mı aşağılamak istediniz, rakiplerinizi mi?
Kurduğunuz cümlenin içinde öylesine zavallı kaldınız ki sizi oradan çıkarmak istemedim.
Akreplerin intiharı nasıl da soyludur.
Çocuğuna tecavüz eden ve utanmadan yaşayan adına erkek denen insanların yanında!
Bir köpek yol kenarına bırakılan bebeğin cesedini insanların bol olduğu bir cafenin önüne getirdi.
Bu dünyayı hayvanlar yönetse daha asil olmaz mıydı?
Merhametiniz mi adaletiniz mi?
Bir kedi yavrusunu patilerinden tutup evinize götürdünüz mü?
Avuçlarınızdan su içirdiniz mi bir köpeğe? Bir kuş için pencerenizin önüne ekmek kırıntıları bıraktınız mı? İçinizdeki çocuk öleli kaç yıl oldu da bizim çocuklarımızdan intikam alıyorsunuz?
İmparatorlardan krallardan korktuğunuz kadar hamam böceğinden de korkuyor musunuz?
O hamam böceği ağırlığının 800 katını taşıyor da siz başkanlık koltuğunun ağırlığını taşıyor musunuz?
Çocuk sevgisinden yoksun!
Galatasaray'ın tarihini sizlerden iyi bilirim. Karıncaezmez Şevki vardı, karıncalar onu omuzlarında taşırken fotoğraflarını çektim.
Onun centilmenliğinden bütün tribünlere sportmenlik bulaşırdı ben ona çektim.
O yüzden Metin Oktay'la sizlerin adının birlikte anılmasından duyduğum hüznü bilemezsiniz.
İnsanların yarattığı vahşeti, insanların katlettiği çocukları ve insanların para uğruna sattıkları haysiyeti gördükten sonra.
Ben hayvanları tercih ederim başkan!
"Eğer bir kelebek görürseniz onu yakalamak için zıplayın, en azından ayaklarınız yerden kesilir" derdim ama size bunu bile yakıştıramadım.
Şunu unutmayın ki; o koltuğu kaybettikten sonra ne insanlığın kitabında yazacak adınız! Ne hayvanlığın!