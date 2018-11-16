HAKKI YALÇIN
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Canın değeri
Eğer dikkatli bakarsınız köpeklerin gözleri insanlardan daha anlamlıdır.
Bundan 5 yıl önce çok acıktığı için İstanbul Fatih'te kebapçı dükkanına giren bir köpeği hatırlıyorum.
Köpek bir porsiyon Adana kebabını yerken dükkan sahibine yakalanmıştı da, dükkan sahibi o köpeği kebapları geçirdiği kızgın şişle dağlamıştı.
Köpeğin bedeninden kan akmıştı.
Yediği bir porsiyon kebap burnundan gelmişti de dükkanın kapısının önünde ölü gibi yığılmıştı.
*****
O köpek, kapının önünde arka ayağından birini kullanamaz haldeyken vicdanlı insanlar tarafından kurtarılmış ve Yedikule'deki hayvan barınağına teslim edilmişti.
Barınaktaki diğer köpekler aralarına katılan bir mahalle köpeğindeki cesareti sorgulamıştı.
"Nasıl girdin o kebapçıya?" Cevap: "Çok acıkmıştım ama aslında bazı insanların nasıl canavar olduğunu göstermek için girdim."
*****
Bir canı doyurabilmek onurunu elinin tersiyle itip o canlıyı şişle dağlamak kaç paralık bir eylemdir?
O kebapçı dükkanı protesto edilir ve bir daha hiç kimse o dükkana uğramaz diye düşünmüştüm.
Sonradan araştırdım tıka basa doluymuş.
Köpeği dağlayan şişlere geçirilmiş kebapların lezzetine doyum olmuyormuş demek!
*****
Sonraki yıllarda ayakları kesilen köpek yavrularının dramını da okuduk.
Okla vurulan anne köpekleri de.
Kapılarının önündeki kız çocuklarına sürtünen şerefsizleri de gördük. Kaçırılan çocukların katledilmelerini de.
Çocuklarımıza yaptıkları her namussuzluğu bedenlerinin ayini sayanları insandan saymıyoruz.
"Beş duyusu" olan her canlı insan değildir çünkü!
*****
Kötülüğün yeni kopyaları çekiliyor her gün.
İnsanlığın kanı çekiliyor.
Bıyığı bile kendine gurur sayan erkekler, küçücük çocukların taciz edilmesine kılını kıpırdatmıyor, hayvanların canına mı değer verecek?
Futbol maçlarında bir pozisyon için yaygara koparan erkeklik çocuklarımız için "sünepe erkek pozisyonu" alıyor da, ne kalıyor geriye?
Harcanan çocuklarımızdan ve katledilen hayvanlardan başka
*****
Bakmayın ciğercinin kedisiyle sokak kedisi arasındaki sınıf farkına.
Bu sirkte dünyayı hayvanlara bıraksaydık daha adil olurdu emin olun.
BÖYLE ÖĞRETMEN!
Esenler'de ilkokul öğretmeni dersini dinlemediğini gerekçe göstererek; 1'inci sınıf öğrencisi çocuğun yüzüne kitabın sivri ucuyla vurdu.
Çocuğun yüzünde oluşan yara için verilen rapor; izin kalıcı olduğu.
O çocuğun yüreğinde hasarı hiç sormayın bile.
Böyle öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlamayı yıllar önce bıraktım.
Hiçbir zalimin öğretmen olmaya hakkı yok çünkü!
Mutluluk Takvimi
Çocuğuna gitar al.
Otobüs şoförüne selam ver.
Anahtarı otomobilin üzerinde bırakma.
Gözlerim gülmüyor
Eskisi gibi
Aklımdan yaşanmış
Günler geçiyor
Şimdi sevgimizin
Hasat zamanı
Ben ektim sevgiyi
Eller biçiyor
Sayfalar dolusu
Mektuplar yazdım
Kalbim kan ağlıyor
Dilim susuyor
Vefasız sevgilim
Ellerin olmuş
Bıraktığım yerde
Yeller esiyor
Hakkı YALÇIN
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