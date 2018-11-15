HAKKI YALÇIN
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Şiddetin arkası!
"Ankara 2. Aile Mahkemesi Türkan A.'ya ölüm tehditleri yağdıran eski kocaya tüm koruma tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti." Eski kocanın yaptıklarına bakın.
1997 yılında evlendiklerinde sınırsız şiddet.
Hakaret ve ölüm tehditleri.
Kadının başına gelenlere bakın.
Feci şekilde dövülmek ve bıçaklanıp ölümden dönmek!
Adamın yattığı hapis cezası yaptıklarının yanında çayda çıra!
*****
Şimdi eski koca 6 ay hastaneye yatırılacak ve psikolojik tedavi görecek.
Türkan A.'ya koruma verilecek.
Eski kocaya elektronik kelepçe takılacak.
Pardon ama böyle birinin bir daha hapisten çıkamayacak kadar suç işlemesi mi gerekiyor?
Hapishaneden bile tehdit yağdıran birinin o hapishaneden kolayca çıkmasını sağlayan düzen değil mi bu tehditleri cesaretlendiren?
*****
Özgürlüğün kozasını örmektir hukuk.
Kötülerin hesabını görmek.
Böyle adamları yıllarca hapiste tutabilecek yasalarımız olmadığı için!
Kim tutar zorbalığı!
*****
Çünkü biliyoruz ki.
Kadınların hayatıyla oynamak erkekler için çocuk oyuncağı.
Neredeyse her güne bir kadın ölümü düşüyor.
Bu delikanlı erkekler de kendi aralarında gururu bölüşüyor.
"Elimdeki bıçağı 35 kere sapladım!"
*****
Televizyon dizileri delikanlı kaynıyor.
Onlar emekli kadının maaşını çalacak kadar delikanlı!
Onlar küçücük çocuğu istismar edenlere gözlerini kapatacak kadar erkek!
Çocukları dilendirmek, mahallenin gençlerine uyuşturucu satmak, yeni delikanlılığın en gözde meslekleri!
*****
Delikanlılık kendi isteğiyle hayatına son verdi.
Kadınları sırtından vurmaya başladıktan ve Sadri Alışık filmlerinin yerine soysuz dizilere merak sardıktan sonra!
*****
O yüzden futbol, sanat, medya çukurları "delikanlı leşleriyle" dolu.
Çocukları ve kadınları taciz etmeyi gurur sayan sistemin kalleşleriyle!
Siz olmasaydınız!
Trump, "Avrupa ordusu şart" diyen Fransa Cumhurbaşkanı'na tepki gösteriyor.
"Biz olmasaydık dilin Almancaydı!" Meselenin içine İkinci Dünya Savaşı giriyorsa.
Meseleye Hitler'in alçaklığı kadar, Amerika'nın Japonya'ya aattığı atom bombası da giriyor.
Biz de diyoruz ki cümlesine!
"Siz olmasaydınız dünya cennet olurdu!"
Mutluluk Takvimi
Başkalarının zamanına saygılı ol.
Çocukları elektronik aletlerden uzak tut.
Kaşkol al.
Her gece hasretinle
Demlenirken sokaklar
Seni bekledim diye
Bana deli dediler
Bütün şehir öğrendi
Sana olan aşkımı
Halimi anlayınca
Çok özledi dediler
Benim gözlerimde
İstanbul nemi
Susayan dudağım
Öper resmini
Aklım sende kaldı
Sen elde kaldın
Hala saklıyorum
Emanetini
Hakkı YALÇIN
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Serpil Örümcer! 14 Kasım 2018, Çarşamba ŞÖHRETİNİ kilim diye ayağının altına sermiş. Aslında boşa kürek çekmiş şöhret denen denizde. Şimdilerde o şöhreti...
- Taksi! 13 Kasım 2018, Salı TAKSİLERİN sadece bizim hayatımızda değil, bir şehrin kalbinde yeri var. Ama bazı taksi şoförlerinin insanlık kitabında...
- Maddi-manevi! 13 Kasım 2018, Salı FENERBAHÇE'de 6 maç sonra galibiyet ve duyulan mutluluk var. Futbol yok sadece Valbuena parantez içinde. Yine...
- Mahsuben! 10 Kasım 2018, Cumartesi CUMA gecesi sahadaki linç ordusuna baktım. Sonra da vahşet tiyatrosundaki sahnelere kesilen biletlere. Soldado'yla...
- 10 Kasım’dı 10 Kasım 2018, Cumartesi GÜNLERDEN 10 Kasım'dı, saatler dokuzu beş geçiyordu. Sirenler çalmaya başlayınca önündeki boya sandığını bırakıp...