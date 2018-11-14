HAKKI YALÇIN
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Serpil Örümcer!
Aslında boşa kürek çekmiş şöhret denen denizde.
Şimdilerde o şöhreti ayağının altına kilim diye sermiş, Avcılar'da bir pazar tezgahında namusuyla çalışıyor.
Adı Serpil Örümcer.
1970'li yılların unutulmaz isimlerinden.
*****
Yeni fotoğrafında yüzündeki çizgilere baktım, onurlu bir hayatın izleri gibi.
"Yıllar bazı insanları sadece yaşlandırıyor" dedim.
Kataraktı kalınlaşmış görme ihtimali azalıyor.
Ama hiç gocunmadan nöbet tutuyor umutlarına.
Her sabah yufka gibi açıyor yüreğini hayat denen kavgaya.
Sanat aleminin vefasızlığından dert yanıyor.
"Eğer şöhretliyseniz paralıysanız sizin peşinizi bırakmazlar!" Gerçek eş dost kendisine sahip çıkmış da, vefanın varlığının şöhretin dışındaki insanlarda mevcut olduğunu öğrenmiş bulunuyor.
Ben de diyorum ki, "Sanat dünyası şöhret ve para bittiyse anasını bile tanımaz!"
*****
80'li yıllarda magazin muhabirliği yaparken, Yenikapı'da deniz kirliliğini protesto etmek adına poşet içinde denize sokmuştum.
Yürekli kadınların duruşu hiç değişmiyor.
Yaşlılığında böylesine onurlu bir iş hayatı herkese nasip olmaz.
Avcılar'da bir pazar tezgahında nostaljik eşyalar satmak nasıl da gurur veriyordur insan olana.
*****
Siz Sayın Serpil Örümcer!
Buğday taşıyan karıncasınız .
Başını yastığa koyduğunda hesaplaşması başlar insanın.
Hatalarınızı doğrularınızdan çıkarırsınız.
Sizi baştan çıkaramayan vefasız düzene bakıp gurur duyarsınız kendinizle. "Bırak" dersiniz, "gözlerini toprak doyursun!" Yorganı üzerine çeker uyursunuz.
*****
Siz Sayın Serpil Örümcer!
Eğilmek yoktur insanlığın şanında, eğilmezsiniz.
Namuslu bir insanın Allah'ın en soylu eseri olduğunu bilirsiniz.
Betiniz benziniz atmıştır yokluktan aldırmazsınız.
"Yalan dünya" deyip, başınızı ellerinizin arasına koyarsınız.
Kopartırsınız zehirli sarmaşıkları.
Kuru ekmekle doyarsınız.
*****
Siz Sayın Serpil Örümcer!
Hiçbir şeye değişmezsiniz ruhundaki zenginliği.
Yokluğa sefalete değil, hala vefasızlığın insan olanın yüreğinde nasıl barındığına üzülürsünüz!
Çünkü siz insansınız!
İHBAR EDİYORUM!
Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında yüzde 10 indirim alan arkadaşım yok.
Üstelik Ataköy civarında neredeyse tüm restoranlarda kazıklananları işaret ediyorum.
Ve bir arkadaşımın Arnavutköy Chef Meze adlı restoranda bir bardak şalgam suyuna 30 lira hesap ödediğini de ihbar ediyorum.
Kabul edilirse!
Mutluluk Takvimi
Çocukların hayal dünyasına gir.
Hayatın hakkını ver.
İyi bir şemsiyen olsun.
Bildiğini okur
Hayat her zaman
Özür diliyorum
Aşktan bu gece
Bazen olmayınca
Olmaz bilirsin
İnsan aşka bile kıyar
Yeri gelince
Artık düşünme
Bazen ayrılığa bile
Gözün gibi bakılmalı
Sakın üzülme
İnsan yıkılacaksa
Bizim gibi yıkılmalı
Hakkı YALÇIN
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