Yine de Cocu'nun gidişinin getirdiği olumlu şeyler var.
Aklımın almadığı Comolli denen "kasa üstadının" hala görevinin başında durması.
Tribünler "Fikret Orman paralar nerde?" diye sorarken, "bu sezon ömrümüzü çaldın" gerçeğini işaret ettiler. Takımın içini boşaltan, bir pop konserinden alınan üç kuruş uğruna sahanın zeminini bile harcayan başkana!
Geçmişte taraftar tepki gösterdiğinde "taraftar taraftarlığını bilecek" diyen Fikret Orman'a taraftarın yerine biz haykıralım.
"Başkanlar da başkanlığını bilecek!" Beşiktaş kimsenin muhasebe defteri değildir.
O yüzden Türk futbol tarihinde en çok haram yiyen adamın arkasında bıraktığı alet edevatlara iyi bakmak gerektiğini hatırlattım.
Daha önce Selçuk İnan'la birlikte milli formaya karşı örgütlenen Burak Yılmaz'ın gücüne mahsuben!, "bazıları oyunlara alet olmayı sever" dedim!
O zarif adamın sesi çıkmadı.
Galatasaray Başkanı dünkü basın toplantısında, toplumsal bir özür dilemesi gerekirken kendilerine karşı yapılan operasyondan bahsediyor.
"TFF Hukuk Kurulu'nu istifaya çağırıyoruz!" diyor.
Fırsattan istifadeye çağrı mı yapıyorsunuz Sayın Başkan?
Artık hiç kullanılmamış cümleler kurun lütfen!
Hak edilmeyenin peşinde koşma masallarını da bırakın.
Bırakın da futbol adaletli bir oyun olsun!