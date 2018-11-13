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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
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  • 13 Kasım 2018, Salı

Maddi-manevi!

FENERBAHÇE'de 6 maç sonra galibiyet ve duyulan mutluluk var. Futbol yok sadece Valbuena parantez içinde.
Yine de Cocu'nun gidişinin getirdiği olumlu şeyler var.
Aklımın almadığı Comolli denen "kasa üstadının" hala görevinin başında durması.
***
Sahada siyah beyaz bir hayalet dolanırken, Beşiktaş'ta taraftarı maddi manevi tepki gösterdi.
Tribünler "Fikret Orman paralar nerde?" diye sorarken, "bu sezon ömrümüzü çaldın" gerçeğini işaret ettiler. Takımın içini boşaltan, bir pop konserinden alınan üç kuruş uğruna sahanın zeminini bile harcayan başkana!
Geçmişte taraftar tepki gösterdiğinde "taraftar taraftarlığını bilecek" diyen Fikret Orman'a taraftarın yerine biz haykıralım.
"Başkanlar da başkanlığını bilecek!" Beşiktaş kimsenin muhasebe defteri değildir.
***
Trabzonspor'un Malatya'da yediği 5 golden işkillenirken, bu kolay yenilginin arkasındaki gölgelere baktım, Burak Yılmaz çıktı karşıma.
O yüzden Türk futbol tarihinde en çok haram yiyen adamın arkasında bıraktığı alet edevatlara iyi bakmak gerektiğini hatırlattım.
Daha önce Selçuk İnan'la birlikte milli formaya karşı örgütlenen Burak Yılmaz'ın gücüne mahsuben!, "bazıları oyunlara alet olmayı sever" dedim!
***
Geçen sezon şampiyonluğu çalınan Abdullah Avcı'nın takımı Başakşehir'in bu sezon da 4 puanı gasp edildi.
O zarif adamın sesi çıkmadı.
Galatasaray Başkanı dünkü basın toplantısında, toplumsal bir özür dilemesi gerekirken kendilerine karşı yapılan operasyondan bahsediyor.
"TFF Hukuk Kurulu'nu istifaya çağırıyoruz!" diyor.
Fırsattan istifadeye çağrı mı yapıyorsunuz Sayın Başkan?
Artık hiç kullanılmamış cümleler kurun lütfen!
Hak edilmeyenin peşinde koşma masallarını da bırakın.
Bırakın da futbol adaletli bir oyun olsun!
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Maddi-manevi!
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