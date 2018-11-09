HAKKI YALÇIN
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Kapat televizyonu baba korkuyorum!
"Her maçtan sonra kol kola çıkardık rakip takım taraftarlarıyla." O sırada sahanın ortasında futbolcuların oluşturduğu linç ortamı vardı.
Çocuk sordu, "duş alarak bu adamların kirlerinden kurtulması mümkün mü baba?" "Hayır oğlum" dedi baba, "onları ayakta tutan kirleri zaten!"
*****
Baba maziye turunu sürdürüyordu.
"Formaların üzerinde futbolcuların ismi yazmazdı oğlum yüreklerde yazardı.
Serveti onuruyla ölçülen futbolcular sergisinde her futbolcu kitap gibi okunurdu.
Gözlerinden okunurdu mertliğin her halleri." O sırada karşısındaki insanları öldürecek gibi bakan adamı gördü çocuk.
"Kapat televizyonu baba" dedi, "bu adamı görünce korkuyorum." Baba televizyonu kapattı.
*****
Şimdiki zamanın kirlerinden uzaklaşmak istedi çocuk.
"Peki baba" dedi, "yeniden açılsa perdeler. O eski insanlar nerdeler diye bir film oynasa izleyen olur mu?" "Olmaz" dedi baba.
"Kabadayılığın hüküm sürdüğü düzende zarafetin hükmü yok artık.
Hayatlarında bir kere olsun onurlu satır yazmayan adamlarla doldu gazetecilik mesleği. Ama umudunu asla yitirme."
*****
Sonra işaret fişeklerini yolladı evladına.
"Bak oğlum" dedi, "yıldızların gökyüzünde sürgün olmalarının sebebi atılan taşlardır. O taşlar baş yaramadıkları için ışık saçarlar." "Anladım" dedi çocuk.
Haksızlığa ve zorbalığa taş atmaktan asla vazgeçmeyen babasının gözlerindeki ışığa mahsuben!
*****
O sırada anne heyecanla içerdeki odadan koştu.
"Açın televizyonu" dedi "önemli bir haber var!" Bütün kanallarda giden canların haberi.
"Şimdi elimize ulaşan görüntülere göre, çamur yüklü bir kamyon çocuklarımızın ömrüne çarptı.
Yüzlerce ölü sayısız yaralı." Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan bitirim kamyon şoförü kameralara haykırıyordu o sıra.
"Onu çekmeyin bunu çekin!"
*****
Çocuk yeniden babasının göğsüne sokuldu.
"Ne olur kapat şu televizyonu baba.
Bu adamdan korkuyorum!
ADRES BELLİ
15 yaşındaki öğrenci aynı yaştaki öğrenciyi pompalı tüfekle katletti.
O gencin bilinçaltına emri kim verdi?
Eline tüfeği kim tutuşturdu?
Ona bir canı katletmenin ne kadar gereksiz olduğunu kim öğretti?
Sistemin kanalizasyonunda ölenin de öldürenin de bol olduğu bir "çukur" var.
Asıl katiller verdiğim adreste oturuyorlar! Yeni cinayetlere selam çakarken! Beklerken!
Mutluluk Takvimi
Yaşlı insanların hatırını sor.
Kitap reyonunu gez.
Kuşlara yem at.
Doğum günlerini unutma.
Koşarak çıktığın
Merdivenlerden
Ağır adımlarla
İnmen gerekir
Anılara bile
Fark ettirmeden
Bu yangın yürekte
Sönmen gerekir
Ben almışım aşkımı
Dik başımla giderim
Bu hasret yağmurunda
Islana ıslana
Yemin billah olsun ki
Kaç ömürse öderim
Kaderin omuzuna
Yaslana yaslana
Hakkı YALÇIN
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