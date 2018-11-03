HAKKI YALÇIN
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Sayın Cumhurbaşkanım sizden rica ediyoruz!
Bir çakal geliyor, elinde bebeğiyle kapısının önündeki minicik kıza göz koyuyor.
Kalbi bacaklarının arasında atanların yatacak yeri yok ama bunlar her yerde artık.
Kız çocuğunu elliyor.
O kız çocuğu cennetin sokaklarında seksek atlar gibi oynuyor yine.
Nereden bilsin insanlığın bu kadar alçaldığını.
O cehennem puştu soysuzluğuna devam ediyor.
Kız çocuğunun boynuna bile sürtünüyor.
Meselenin asıl tarafı; hakimler savcılar böyle adamları serbest bırakıyor.
Sayın Cumhurbaşkanım!
Bu çocuklar için özel yasalar çıkarın lütfen!
Onları serbest bırakan hakimler de yasaya dahil olsun!
Hangi vicdansızlık onları serbest bırakıyorsa onların hakimiyeti son bulsun artık!
***
Sapıklık olağan hale getirildi.
Otobüste 10 yaşındaki çocuğu babasının yanında taciz eden sırtlana erkek diyorlar.
Otobüsler, sokaklar, kapıların önleri her yer çakalların beslenme alanı oldu.
Baba durumu fark ediyor ve sırtlanı yumrukluyor.
Antalya'daki otobüs şoförüne helal olsun.
Yolcuları indiriyor ve sırtlanın kaçmasına engel oluyor.
Etraftakiler bu sırtlanı dövmek istiyor da insan hakları buna müsait değil.
Bu sırtlanların hakları var da çocuklarımızın yok öyle mi?
Tutuklandı da cezasını görecek mi?
Hangisi gördü ki o görsün!
Sayın Cumhurbaşkanım!
Bu şerefsizler için en ağır cezaları içeren yasalar çıkarın lütfen!
O yasalara riayet etmeyen hakimleri de hayatımızdan çıkarın!
***
Hiç bu kadar kalleş olmamıştı zaman.
Hiç bu kadar puştun soysuz gösterisini izlememiştik.
O çocuklar çığlık atmayı bile bilmiyor.
Yüreklerinde zerre kadar kötülük yok.
Ama o çocukların ellerindeki bez bebeklere bile tecavüz edecek kadar soysuz olanlar fena halde ürüyor.
Sayın Cumhurbaşkanım!
Bu sırtlanların ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına engel olacak güç sizde mevcut.
Ne olursunuz annelerin acılarını dindirin.
Buna izin veren adalet sistemini de tahtından indirin lütfen!
***
Hapishanelerde yer yokmuş!
O leşlerin bu topraklarda gömülmeye bile hakları yok.
Sayın Cumhurbaşkanım!
Allah aşkına bu meseleye siz el atın!
Başka umudumuz yok!
Besin değeri!
Et yemeyenleri "tahıl beyinli!"
Süte dokunmayanlar "koyun!"
Günde 10 yumurta yemeyi önerenler beslenme uzmanı.
Canan Karatay, televizyonların şöhretiyle sözde toplumsal görüntü çiziyor.
Önerilerinde saygının üzerini çiziyor!
Doktor inceliği bulunmayan insanların profesör olmalarında sakınca yoktur ama. Sadece midesinden konuşanların da bazı insanların gözünde "besin değeri!" yoktur.
MUTLULUK TAKVİMİ
Vapurla yolculuk yap.
Öfkeni kontrolde tut.
Aile fertleriyle resim çektir.
Gözlerimde saklı
Bir itirafsın
Ruhum dayanmıyor
Sendeki güce
Zamansız esen
Kader rüzgarı
Sana sürüklüyor
Beni her gece
Benim sevdalarım
Düş kırıkları
İnsan her aşkında
Sonunu yaşar
Sabahı olmayan
Akşamlar gibi
Seni böyle sevmek
Zaten intihar
Hakkı YALÇIN
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