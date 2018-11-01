HAKKI YALÇIN
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Mendil
1988 yılında çekmişim.
Yeşilçam'dan bir emekçinin cenazesine Türk filmlerinin emektar oyuncusu Nubar Terziyan da katılmıştı.
Ermeni olduğu için cenaze namazında saf tutanların arasına katılmamış, kendi başına saf tutmuştu.
Beyaz pardösüsü, elinde çantasıyla hazır olda dururken.
***
Nubar Terziyan yüreğinin saksılarını suluyor o fotoğrafta.
İnsanlık çiçeklerini.
Bizlere bir şeyleri hatırlatan, "hepimiz insanız" duruşunun konuşmaya ihtiyacı yoktur.
Ayrımcılığı ve düşmanlığı körükleyenlere inat, o fotoğrafın bendeki anlamı çoktur.
***
Biraz sokak çeşmelerinin suyundan, çokça bu toprakların huyundan kaptığımız güzelliklerimiz vardı bizim.
Ya pantolonlarımızın arka cebinde ya da ceketimizin iç cebinde mendil taşırdık.
Kolalı beyaz mendiller.
Şimdi burnunu sildiği kağıt mendili otomobilinden aşağı atan adamlar için zarafetin adı bile yoktur.
***
Mendil kullanmayı öğrenemeyen adamların otomobil kullanmayı öğreneceğini mi sanmıştınız?
Emniyet şeritlerine bakın.
Trafikte makas atanlara, kaynak yapanlara bakın.
Üç kuruşluk cezayla kurtulanlara cennet veriyor yasalar.
O yüzden müebbet kabalığa mahkum bir hayatın içinde, zarafetin kağıt mendiller gibi sokağa atılmasında sakınca kalmadı.
***
Eli silahlı kabadayılar cennetinde, kaba saba adamların elinde telef olduk.
Bizler fazla olan şeylerimizi eksilttik hiçbir şey bırakmadık hatta.
Sevgiyi, zarafeti saygılı olmayı.
Zorbalık fena halde beslenir oldu.
Ha çıngıraklı yılanlar ha ekranlardaki lağım "çukurları!"
O pespaye dizilerdeki şöhretlerin öğretmenlerden değerli olacağını kim düşünebilirdi!
Bir babanın çocuğuna tecavüz edeceği gerçeği akla sığmazdı zaten!
Kötülük normalleştirildi.
***
Nubar Terziyan sanatçı zarafetinin simgesiydi.
Kolalı mendiller en nadide zamanlarımızın.
Malımızın mülkümüzün olmadığı ama yürekler dolusu sevgimizin olduğu zamanların.
Trafik cezaları
Trafik cezalarının bazıları ödül yerine geçiyor.
Kırımızı ışıkta geçmek mesela.
Ya da emniyet şeridini kullanmak, çakarlı araçla hava basmak.
Bunların cezası ehliyete el koymaya kadar uzanmalı.
Ama çakarlı araçların zil takıp oynadığı, kırmızı ışıkta geçmenin yalama edildiği trafik düzeninde emniyet şeritlerinin ihlaline 235 lira ceza!
O yüzden trafik arenası parayı kolay kazananların at oynatma meydanı!
Parası olanın yasası da vardır gerçeğine mahsuben!
MUTLULUK TAKVİMİ
Altın kuralların olsun.
Bugün bir insanın hayatında melek ol.
Sokak müzisyenine para ver.
Büyülü zamanların
Final sahnesindeydik
O son geceydi
Eski 45'liklerden
Birinde ağırlamıştım seni
Şarkılar Türkçeydi
Yüzün yabancı bir
Yağmurla ıslanmış
Gecenin yarısında
Tanımadı beni
Söyleyecek sözü
Bitirdiyse aşk
Kalmasına gerek yoktur
Bilmiyorum
Hangi şarkıda
Uğurlamıştım seni
Hakkı YALÇIN
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