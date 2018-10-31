HAKKI YALÇIN
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Tayyip Erdoğan’ın FOTOĞRAFLARI
Anıtkabir defterine yazdıklarını okurken yakışıklı duruşuna alkış tuttum.
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını yad ederken "işte" dedim, "benim Cumhurbaşkanım!"
***
İstanbul Havalimanı'nın açılışına gelirken adım atışına baktım.
Geçen yılların sadece yüzünde çizgileri çoğalttığını düşündüm ve "memleket sevdasına böyle yürünür" dedim.
Dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaparken dik duruşuna baktım Kaç yıldır onda bozulmayan sihre mahsuben; "ondaki alın teri çoğaldıkça alkışlar da çoğalıyor" dedim.
***
Havalimanının adı üzerine yapılan polemikleri harika bir isimle bertaraf etmesiyle sakin bir limanda hissettim kendimi.
Çünkü bu ülkede her şeye karşı durmanın fırsatçıları için sosyal medyada gündem oluşturmanın önü ancak böyle kesilirdi.
"İstanbul Havalimanı." Cumhuriyet'in 95. Yıldönümünde gururlu eser.
***
Sonra birkaç gün öncesine döndüm.
Söylemleri bütün dillere çevrilen beynelmilel ustalığına.
Avrupa ülkelerinin devlet başkanlarını İstanbul'da ağırlamasını, "Suriye konusundaki duruşunun haklı yanının göstergesi" saydım.
"Buna bütün dünyada lider duruşu denir" dedim.
Meselenin sadece Suriye'yi anlatmak olmadığını bildiğim için, "Duyarsızlıkla sinliğin kardeş çıktığı Avrupa politikasının Ortadoğu'ya bakışını değiştirme ödülü de Tayyip Erdoğan'a ait olacaktır" diye not düştüm.
***
Avrupa ve Amerika'yı Ortadoğu konusunda sürekli uyarmasının karşılığını siyasi arenada alacağına kuşku duymazken.
Dünyanın maddi ve manevi sömürgecilerine karşı durabilmenin ödülünü mazlum yüreklerde aldığından zaten kuşku duymadım.
***
Bütünlüğün yürekteki huzur değerine mahsuben, "doların canı cehenneme" dedim.
Sadece alkış seslerini değil, iç huzuru ve barışı temsilen Tayyip Erdoğan'dan gelen karanfil seslerini bir kez daha duydum.
Ondaki dik duruşu zaten seviyorum.
Ama son fotoğraflarındaki olgun duruşuna başka bir hayranlık duydum.
Donan askerlere
Askerliğine doyamamış gençlerimiz çoktur.
Ama hala o çocukları ezmeyi büyüklük zanneden rütbeli beyler de çoktur.
O yüzden askerde ölüm en çok üstlerin altları yok saydığı zamanlarda gelmiştir.
Ve hiçbir zaman da gitmemiştir.
Hafta sonunda hepimiz hazin bir haber olarak okuduk.
"İki asker dondu." Hepimizin kanı dondu.
Ama biliyoruz ki.
Ne ilk ne sondu!
MUTLULUK TAKVİMİ
Trafikte kurallara saygılı ol.
Bir bebeğin ayaklarını yüzünde gezdir.
Çocuklara kazak ör.
İndirimli satışları takip et.
Nerde telli duvaklı
Evvel zaman aşkları
Nerde o allı güllü
Sevdanın şarkıları
Herkes kalbini yormuş
Sevmeleri unutup
Aşklar sahile vurmuş
Şişe içinde mektup
Şimdi siyah beyaz
Filmler gibi
Güzelim sevdalar
Zamansız bitti
Özlemler hayaller
Veda makamı
Şarkıların canı
Cennete gitti
Hakkı YALÇIN
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