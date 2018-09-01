Hakki Yalçin
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Bahane!
Öncelikle büyük marketlere ve aynalara bakılsan.
Çünkü sinsi zamların en çok gıdada işler haline getirildiği bir düzende, halkın tepkisi geçerli olmalı. Devletten önce!
***
Domatesin 10 liradan satıldığı bir ülkeyiz. Olacak şey değil ama oluyor.
İşin garibi alıcı buluyor.
Süpermarkette üç parmaklık beyaz peynirin 24 liradan satıldığını gördüm de şaşırdım.
"Lütfen alıcılarınızla oynamayın!" Süpermarketlerin halkı kazıklama metoduna halk karşı durmuyorsa.
Halkın sağlığıyla oynanır, cüzdanıyla da!
***
Bir domates olsam, beni 10 liraya satın alanların salçasını kursam!
Altına yazsam; "Hakkını arayan insanlar demiri sıksa suyunu çıkarır!"
***
Bir ter damlası olsam.
Helal kazancın peşinden koşanların alın yazısı olsam.
"Hayat kendisiyle savaşmayı göze alanların meydanıdır" diye not düşsem.
***
Bir buğday tanesi olsam karıncanın sırtından inip.
Günde 7 milyon ekmeği çöpe atanlara birkaç yıl sonrasının resmini göstersem!
"Böyle davam ederseniz sizi toprak bile kabul etmeyecek!" desem.
***
Bir balık olsam pullarımı yapıştırsam ıslak bir mektubun üzerine.
"Neslimi kurutanlar aslında kendi çocuklarının neslini kurutuyor" diye yazsam.
"Bize aptal diyorsunuz da, koca denizi kurutacak kadar aptal olanlara ne diyorsunuz?" diye not düşsem!
Sonra iki satırlık bir şiir eklesem.
"Çekin kirli ellerinizi bizlerden!
Er kişi niyetine kabul görün denizlerden!"
***
Bir ceylan olsam da "avlasam" diyorum avcıları.
Bana su içerken kıyanlara öğreteceğim bir şeyler olmalı.
"Yılanlar bile sizden asil" notuyla.
***
Yağmur olsam da daha şiddetli yağsam.
El yazısıyla yazsam; "uyanın!" diye!
Ticari müdür!
Bir baba okula yeni başlayacak olan kızını kayıt ettirmek için okula gidiyor.
Müdür; "kırtasiyeciden 3 top A 4 kağıt al da getir!" Baba alıp geliyor ve merak edip soruyor; "bu A 4 kağıtları ne yapacaksınız?" Müdür; "Öğrenciler kullanacak" diyor.
Baba; "Öğrencilerin kullanacağı kağıtları devlet vermiyor mu?" diyor.
Müdürde her şeyin kılıf hazır.
"Bunlar başka!" Sonra asıl meseleye geliyor.
"Okulumuzu boyatacağız 200 lira da bağış yapmanız gerekiyor!" Okul müdürlerinin birçoğunun eğitimle, çocukların derdiyle ilgisi yok.
Onlar artık ticaret adamı!
Servis şirketleriyle işi bağlayan!
Boya badana işlerine tutkulu!
Mutluluk Takvimi
Yemek yerken televizyon izleme.
Sanat galerisini dolaş.
Bebekleri kokla.
İstanbul sokakları
Artık seni tanıyor
O eski hatıralar
Sevgimden utanıyor
Kalabalık içinde
Yaşarsın yalnızlığı
Öptüğüm dudakların
Kaybolmuş kutsallığı
Artık çok değişmişsin
Kirlenmiş sabahların
Her gece yankılanır
Ucuz kahkahaların
Hakkı YALÇIN
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