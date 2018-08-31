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Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 31 Ağustos 2018, Cuma

Sorgulamak!

İNSANLARA bakıyorum da hiçbir şeyi sorgulamıyor artık.
Önceki gün yıllar geçtikçe bizleri kazıklama oranı artan süpermarkete gittim.
Bulduğum yetkiliye; "Sizden bir torba soğan aldım iki günde çürüdüler ve evde fena bir koku bıraktılar" dedim.
Adam tezgahta işaret ettiğim soğanları kokladı ve "Bazıları bozulmuş" dedi.
İki günde bozulmayacak kadar direnişli bir besin olan soğanın tarihçesini adama dökecek halim yoktu ama "Biz bozuk mal satmayız" deyince sesimi de yükselttim sakinliğimin derecesini de!
"Yanlışlarınızı bile kabul etmeyip bizleri aptal yerine koymayın!" O sırada yaşlı bir adam yanıma gelip soğanları kokladı, yüzünü ekşitti "Haklısınız" dedi.
Market sorumlusu çekti gitti.
***
Soğan nedir ki!
Ataköy 11'inci Kısım'da oturuyorum.
Geceleri yol kenarında fuhuş yapmak için otomobil bekleyen hayat kadınları müşterilerini sitenin içine davet ediyor!
Site yönetiminin umurunda değil de, 450 hane içinden bir tanesi çıkıp da o basiretsiz yönetimin kapısına dayanmaz mı?
"Burası genelev mi?" diye.
Ne acıdır ki kimsenin umurunda değil.
***
Site hırsız kaynıyor, site yönetimi sadece önlerindeki kameralardan olanları izliyor.
Bayramda kameradaki hırsız kapının önünde duruyor, içeri giriyor bisikleti çalıp gidiyor! Kameraları izleyenler de dizi film seyrediyor sanki!
Hırsızın bisikleti çalmasında sakınca yok. Site sakinleri güvenliği olmayan yönetimi bile sorgulamıyor!
Bugün bisikleti çaldıran yarın çocuklarını da çaldırır!
Umurlarında değil.
***
Site sakinleri adına İSKİ'den 800 bin lira tazminat kazanıldı ve para ortada yok.
Yöneticiler bu işlerin kurnazlığını bilebilir ama koca sitede bir tane yürekli insan çıkmaz mı, "Bu para ne oldu?" diye. Ne yazık ki bir Allah'ın kulu yok.
"Demek ki" diyorum, "Bu sitede herkes kolay para kazanıyor!" Kapıcılar insanlık dışı şartlarda çalıştırılıyor da, duyarsız bir site kapıcıların katledilmesini mi sorgulayacak?
Her kapıcının site yöneticilerini SGK'ya şikayet etme hakkı tasarrufunda saklı, ben de şahidim.
***
Kimse şunu unutmasın ki, hiçbir şeyi sorgulamayanları da bir gün sorgular hayat! Ama o gün de hayat ırgalamaz!
Canhıraş feryatları!

Çakala cennet!
Bizim kavgamız; bu ülkede okumayan çocuk kalmasın. Çakalların sloganı: Bu ülkede uyuşturucu kullanmayan çocuk kalmasın. O yüzden çakallar ellerini ovuşturuyor. Bizler talihimize yanıyoruz. Uyuşturucuya kurban edilen çocuklarımıza bakıp bakıp! Çakallara cennet olan ülkede!

Mutluluk Takvimi
Ne yaparsan kalbinle yap.
Şarkı söyle sesini kaydet.
Açık hava konserine git.

Dokunsun dudağın
Sebil tasına
Aldırma boş yere
Gönül yasına
Son ver bu hayatın
İhtirasına
Hayat bir komedi
Dertler bahane

Gözlerine vurur
Mumların isi
Örtmez günahları
Gecenin sisi
Son vasiyetini
Söyler birisi
Toprak olur beden
Taşlar bahane

Hakkı YALÇIN
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