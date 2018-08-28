"İntihar nedeniyle kapalıyız!" Yenilgiye bu denli eğilim gösteren futbolculuğun tercümesi; "biz bu formaya layık değiliz!" Cocu'nun maç sonu açıklaması daha bir felaket!
"Rakip bir kere kalemize geldi gol oldu!" Kazanmak için gol atması gerektiğini bizlerden saklayan birine, bizler de "sizinki ses çıkarmak maçın analizini çıkarmak değil!" deriz!
Fenerbahçe o basiretsiz yerlileri ancak sahaflara satabilir.
Peki; yeni yabancılar?
Hiçbirinin verim analizini sorgulayan yok! Geçmişin hatalarından ders alan da yok!
Dileriz ki; bunlar günü kurtarmak için yapılan "panik transferler" değildir!
Ve dileriz ki; Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini; "Fenerbahçe huzura kavuştu" diye yorumlayan goygoycular Ali Koç'un etrafını saran duvar değildir.
Takımın en can alıcı noktalarındaki adamları satmayı "ticaret" sayanlar, kaleye giren golleri de sayacaklar, kaybolan puanları da!
Beşiktaş'ın ahengini bozan adam kesinlikle Fikret Orman.
Eğer takımın sadece kasası değil de başkanıysa, ayağa kalkıp suçu üzerine almalı.
Şunu da unutmasın ki taraftarın gözünde Şenol Güneş'in kredisi kendisinden çoktur.