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Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 28 Ağustos 2018, Salı

Ses çıkarmak!

İhaftadır Fenerbahçe'de vizyona giren film aynı.
"İntihar nedeniyle kapalıyız!" Yenilgiye bu denli eğilim gösteren futbolculuğun tercümesi; "biz bu formaya layık değiliz!" Cocu'nun maç sonu açıklaması daha bir felaket!
"Rakip bir kere kalemize geldi gol oldu!" Kazanmak için gol atması gerektiğini bizlerden saklayan birine, bizler de "sizinki ses çıkarmak maçın analizini çıkarmak değil!" deriz!
***
Eldeki yabancı futbolcular Fenerbahçe'nin yarınlarını yok etmek için tasarlanmış çürük yumurtalar. Ama yerlileri de kimse görmezden gelmesin.
Fenerbahçe o basiretsiz yerlileri ancak sahaflara satabilir.
Peki; yeni yabancılar?
Hiçbirinin verim analizini sorgulayan yok! Geçmişin hatalarından ders alan da yok!
Dileriz ki; bunlar günü kurtarmak için yapılan "panik transferler" değildir!
Ve dileriz ki; Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini; "Fenerbahçe huzura kavuştu" diye yorumlayan goygoycular Ali Koç'un etrafını saran duvar değildir.
***
Antalya karşısında ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ı da bu sezon zor günler bekliyor.
Takımın en can alıcı noktalarındaki adamları satmayı "ticaret" sayanlar, kaleye giren golleri de sayacaklar, kaybolan puanları da!
Beşiktaş'ın ahengini bozan adam kesinlikle Fikret Orman.
Eğer takımın sadece kasası değil de başkanıysa, ayağa kalkıp suçu üzerine almalı.
Şunu da unutmasın ki taraftarın gözünde Şenol Güneş'in kredisi kendisinden çoktur.
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