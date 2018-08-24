Hakki Yalçin
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bayramlık!
Anaların duaları çocuk kokardı balıkçıların balık.
Kalabalık vapurlardan iskeleye en önce atlamanın haylaz gösterisini yapardık.
Ne denize düşerdik ne yılana sarılırdık.
***
Yoksulluk ve sevda iklimiydi.
Bayramlarda buruşuk ama temizdi gömleklerimiz.
Futbol masum bir aşktı.
Bütün çocukların kalbinde; "ben takımımı nasıl seviyorsam, eminim sen de öyle seviyorsundur" duygusu vardı.
Küfür ve şiddet ne demek!
***
Namus ve şeref iklimiydi.
Aile kavramı kutsaldı onurunu omuzlarında taşırdı babalar.
Bir radyomuz vardı, maçlara da yeterdi gazetelere de.
Mahallelerde ortak yaşam.
Komşuda pişen bize de düşerdi.
Yolda yakalardık yeni çıkan plakları, o şarkılarda tamirci çıraklarına düşen bize de düşerdi.
***
Radyolar dantel işlemeli mendildi, içinde lokum saklı.
Televizyonlar kağıt mendil, burnunu silenlerin sokağa attığı.
Radyolar saz semaisiydi, unutulmayan masallar.
Televizyonlar geleneklerin üzerine doğrultulmuş sinsi kurşun.
Radyolar kekik kokardı.
Televizyonlar ucuz parfüm!
Radyolar büyüklerin elini öper, küçüklerin saçını okşardı.
Televizyonlar her daim saygıyı ipe çeken!
***
Radyolar sokak çeşmesiydi toplumu besleyen.
Televizyonlar değerleri kafesleyen tehlikeli madde.
Radyolar ilkyardım çantasıydı.
Televizyonlar çocukların ahlakını bozan hastalık.
Radyolar mutlak yetenekti.
Televizyonlar mutlak yeteneksiz.
Radyolar hayata başka pencereler açardı.
Televizyonlar komşuluk kapılarını bile kapatan zalim.
***
Radyolu yıllarda 25 kuruşların gösterdiği direnci banknotlara sahip olan televizyonlar göstermedi.
O yüzden radyolu yıllarda kazandıklarımızı televizyonlarla yitirdikten sonradır!
Saygının ve sevginin elden ayaktan kesilmesi!
Onlardan biri
Dizi filmleriyle ünlenen kadın şöhretlerden biri kendisine armağan edilen yüzüğü gazetecilere gösteriyordu.
"Bakın" dedi, "bundan daha değerli bir şey var mı?"
Düzen yağdanlığı olarak tanınan magazin gazetecilerinden biri hemen atıldı.
"Var efendim."
"Neymiş?"
"O yüzüğün takıldığı parmak!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Deniz kıyısında yürü.
Bugün birini sevindir.
Eski dostlarını ara.
Komşunu ziyaret et.
Dışarda yemekten kaçın.
Nerde telli duvaklı
Evvel zaman aşkları
Nerde o allı güllü
Sevdanın şarkıları
Nerde o ömür boyu
Huzur veren dostluklar
Güneşin vedasıyla
Düşen sarı yapraklar
Şimdi siyah beyaz
Filmler gibi
Güzelim sevdalar
Zamansız bitti
Özlemler hayaller
Veda makamı
Şarkıların canı
Cennete gitti
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Bayramlık!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kutlama! 21 Ağustos 2018, Salı COCU, Fenerbahçe'ye sözde geçen sezonu telafi etmek için geldi. Şampiyonlar Ligi gitti, "Avrupa Ligi" kafi dedi. Malatya'da...
- Bekliyoruz! 21 Ağustos 2018, Salı BUGÜN bayram. Taranmış saçlarıyla gittikleri kapılardan eli boş dönmeyen çocukları bekliyoruz. Kendilerini bir...
- Mavi şarkılar 18 Ağustos 2018, Cumartesi BİZDE hala yanıyor mazinin sokak lambaları. Ve o lambaların ışığında kalbi mavi şarkıların içinde duruyoruz. Bizlere...
- Dünya insanı 17 Ağustos 2018, Cuma SERVETI onuruyla ölçülen adamlar sergisinden biridir anlattığım. O zamanlar kadınlar böyle katledilmez çocuklar...
- Bugünkü yazı! 16 Ağustos 2018, Perşembe GÖRDÜK ki; yükselen her şey düşüyor! Hele soysuz bir saldırının eseriyse! Tayyip Erdoğan halkın sadakatinden...