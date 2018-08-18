Hakki Yalçin
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Mavi şarkılar
Bizlere hayal kurmayı, yoksul insanlara sofra kurmayı o şarkılar öğretti.
Bugün kaybettiklerimizi o şarkılarda ararken içimizin burkulması sebepsiz değil.
***
Cem Karaca, "Resimdeki Gözyaşları"nı söylediği zaman çocuktuk.
Mahallenin ortasındaki yaşlı bir çınar gururla sunardı.
"Dik dur ve paraya eğilme!" Hala hayattan bir teselli aradığımızda sığındığımız resimler siyah beyaz.
Ve hala yosun yeşilini severiz dolar yeşilini değil.
***
İlhan İrem "Yazık Oldu Yarınlara" şarkısını söylediğinde lisedeydik.
Ne zaman dinlesem yine lisedeyim.
Aydınlık umutlar tertemiz duyguların masum aşkları.
Kışın ortasında kömür bitse de komşular tetikte, olan olmayana veriyor.
Mahallenin her yeri ağaç, her yerinde toprak sahalar.
Teneke kutulara ekilmiş çiçekleri suluyor kadınlar.
***
Alpay, "Eylül'de Gel" dediğinde aşkın emrine amade olan bir gençliğimiz vardı. Sinema önlerinde sevgiliyi beklediğimiz.
Bir tiyatro biletine kaç günlük harçlıklarımızı sebil ettiğimiz.
Sevgilerin en kralını yaşadığımız.
***
Şenay "Hayat Bayram Olsa" derken, kişisel sevginin dışında kitlesel sevginin anonslarını veriyordu.
Hepimiz onaylardık bu çağrıları.
Ozon tabakasında yaralar açılmamıştı daha.
Mermer çeşmelerin musluklarından sular akıyor gürül gürül.
İstanbul gökyüzüne beton döşemeye başlamamıştı, kolayca görünüyordu minareler.
Börtü böceklerin peşindeydik paranın değil.
Sokaklardaki çöp yığınlarını bile temizleyen insanların içindeki aşktı.
Kirli bir yürekten daha feci ne olabilir ki!
***
O dönemin şarkıcılarının yüzüne bakın tertemiz duygular göreceksiniz.
Şimdiki zamana bakın bir de!
Şarkıları da kendilerine benziyor!
***
O kalbi mavi şarkılar ve şarkıcılar bir rüzgar bıraktılar arkalarında.
Silinen ya da silinmeyen izler.
Bizler hala o şarkıların içinde geziniyoruz.
Gönül kapılarımız ardına kadar açık.
Film sahnesi
İnsanlık suçu işleyen Trump günün birinde çocuk mahkemesine çıkarılır.
Hakkındaki bütün suçlamaları reddederken, kendisini "hafızamı kaybettim çocuklar. Sadece saçlarımın rengini hatırlıyorum" diye savunur.
Çocuklardan biri ayağa fırlar.
"Beni kaç kere öldürdüğünü hatırlaman için sana bu akşam saat altıya kadar mühlet veriyorum!"
MUTLULUK TAKVİMİ
Bayrama hazırlan.
Başarıyı ödüllendir.
Marka giyimden kaçın.
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
Duman gözlüm
Yaktın beni duman ettin
Acımadın ziyan ettin
Benim için yaşamaktın
Yaşamayı haram ettin
Hakkı YALÇIN
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